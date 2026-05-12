Se viene un invierno menos frío y con más lluvias en provincia de Buenos Aires y zona central del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó el informe del pronóstico de consenso trimestral para mayo, junio y julio, adelantando algunas condiciones que puede preocupar sobre todo al agro durante el invierno.

Aumentaron los casos de gripe y la vacunación es crucial antes de que llegue el invierno

La tendencia para la provincia de Buenos Aires y el centro del país, de acuerdo al modo de interpretar las estimaciones, indica que las temperaturas serán iguales o mayores a lo normal y habrá más lluvias de lo que se espera para estos meses.

Para definir las categorías normal, superior a lo normal e inferior a lo normal se utilizan terciles . El valor de los mismos se obtiene separando en tres partes iguales los datos de temperatura y precipitación, ordenadas de menor a mayor.

Para la temperatura, se puede considerar que el tercil central implica valores de aproximadamente 0.5°C por debajo o por encima del valor medio. Valores por encima o por debajo de ese rango serían temperaturas inferiores o superiores a la normal.

Pronostico SMN invierno 2

Se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración.

El pronóstico climático trimestral se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. El pronóstico que aquí se presenta está basado en un consenso consolidado a partir de esas diversas fuentes.

Fuente: Agencia DIB