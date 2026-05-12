martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 16:20

Se viene un invierno menos frío y con más lluvias en provincia de Buenos Aires y zona central del país

Se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional.

Por Agencia DIB
lluvia niños
tormenta en el campo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó el informe del pronóstico de consenso trimestral para mayo, junio y julio, adelantando algunas condiciones que puede preocupar sobre todo al agro durante el invierno.

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La tendencia para la provincia de Buenos Aires y el centro del país, de acuerdo al modo de interpretar las estimaciones, indica que las temperaturas serán iguales o mayores a lo normal y habrá más lluvias de lo que se espera para estos meses.

Para definir las categorías normal, superior a lo normal e inferior a lo normal se utilizan terciles. El valor de los mismos se obtiene separando en tres partes iguales los datos de temperatura y precipitación, ordenadas de menor a mayor.

Pronostico SMN invierno

Para la temperatura, se puede considerar que el tercil central implica valores de aproximadamente 0.5°C por debajo o por encima del valor medio. Valores por encima o por debajo de ese rango serían temperaturas inferiores o superiores a la normal.

Pronostico SMN invierno 2

Se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración.

El pronóstico climático trimestral se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. El pronóstico que aquí se presenta está basado en un consenso consolidado a partir de esas diversas fuentes.

Fuente: Agencia DIB

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