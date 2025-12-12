Sarampión: cambia el esquema de la Triple Viral y la segunda dosis debe aplicarse a los 18 meses

De esta manera, esta segunda vacuna preventiva para sarampión, rubeola y rubeola congénita, conocida como Triple Viral, se aplicará a los 18 meses de edad.
"Con el objetivo de disminuir el tiempo en que los niños y niñas quedan susceptibles a contraer sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió que a partir del 1º de enero de 2026 la segunda dosis de la Triple Viral se aplicará a los 18 meses", precisó la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones.
No dejes entrar al sarampión a tu casa
Si tu hijo tiene 5 años o menos y todavía no lo vacunaste, hacelo según el Calendario Nacional de Vacunación
La vacuna se usa hace años, es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos de… pic.twitter.com/rKtb4vHBMj