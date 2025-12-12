viernes 12 de diciembre de 2025
12 de diciembre de 2025 - 17:59

Sarampión: cambia el esquema de la Triple Viral y la segunda dosis debe aplicarse a los 18 meses

Lo resolvió el Ministerio de Salud de la Nación, con ánimo de proteger a los niños y evitar el desarrollo de brotes de esta enfermedad grave y contagiosa.

Ana Roche
Por Ana Roche
La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio.
Sarampión: no se han detectado casos y Salud pide a las familias que vacunen a los más chicos
El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. 

Bronquiolitis: desde el 12 de enero comenzará la vacunación a personas gestantes

De esta manera, esta segunda vacuna preventiva para sarampión, rubeola y rubeola congénita, conocida como Triple Viral, se aplicará a los 18 meses de edad.

La vacunación, clave para evitar brotes de sarampión.
"Con el objetivo de disminuir el tiempo en que los niños y niñas quedan susceptibles a contraer sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió que a partir del 1º de enero de 2026 la segunda dosis de la Triple Viral se aplicará a los 18 meses", precisó la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones.

Fecha de nacimiento y dosis: para agendar

  • Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán esquema con la segunda dosis a los 5 años.
  • Los nacidos desde el 1º de julio de 2024 continuarán su esquema con la aplicación de la segunda dosis a los 18 meses de edad y no recibirán la vacuna hasta los 5 años.
  • Los niños mayores de 18 meses al momento de la realización de este cambio deberán continuar aplicándose la segunda dosis de vacuna triple viral a los 5 años de edad.

Fuente: Agencia DIB

La reparación de un techo en Villa Cacique.

Fuerte temporal en el sur bonaerense: granizo, voladura de techos y calles anegadas

El actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner acelera la definición por la conducción del PJ, tras un pedido del kicillofismo