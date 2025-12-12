Sarampión: cambia el esquema de la Triple Viral y la segunda dosis debe aplicarse a los 18 meses

La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio.

El Ministerio de Salud de la Nación resolvió modificar el esquema obligatorio de la vacuna Triple Viral , adelantando la segunda dosis, para proteger a los más chicos del sarampión y evitar que se produzcan brotes en la región.

Bronquiolitis: desde el 12 de enero comenzará la vacunación a personas gestantes

Sarampión: no se han detectado casos y Salud pide a las familias que vacunen a los más chicos

De esta manera, esta segunda vacuna preventiva para sarampión, rubeola y rubeola congénita, conocida como Triple Viral, se aplicará a los 18 meses de edad .

La vacunación, clave para evitar brotes de sarampión. La vacunación, clave para evitar brotes de sarampión.

"Con el objetivo de disminuir el tiempo en que los niños y niñas quedan susceptibles a contraer sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió que a partir del 1º de enero de 2026 la segunda dosis de la Triple Viral se aplicará a los 18 meses", precisó la cartera sanitaria que dirige Mario Lugones.