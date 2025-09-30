Sarampión: tras 12 semanas sin nuevos casos avanzan las acciones de "cierre" de los brotes registrados

La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio.

El ministerio de Salud bonaerense informó que, luego de transcurridas 12 semanas desde el último caso confirmado de sarampión , en la provincia de Buenos Aires no se han detectado nuevos contagios , por lo que ya se puede avanzar en las “acciones de cierre” de los brotes registrados.

En lo que va del año se registraron 35 casos de sarampión vinculados a cuatro brotes en el país. En este contexto, en la provincia de Buenos Aires (PBA), entre febrero y junio se confirmaron 21 casos de sarampión distribuidos en dos brotes.

Luego de transcurridas doce semanas desde el inicio del exantema del último caso de sarampión, no se han detectado nuevos casos confirmados en la provincia. “El tiempo transcurrido permite avanzar en las acciones de cierre de los brotes de sarampión registrados”, apuntó la cartera sanitaria.

Veinte de los casos corresponden a un brote originado a partir de un caso importado en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que posteriormente se extendió a municipios de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Además, se registró un caso importado en el municipio de Moreno (Región Sanitaria VII), sin casos secundarios.

Durante el 2025 se notificaron en la Provincia de Buenos Aires 1.908 casos sospechosos de enfermedad febril exantemática, de los cuales se confirmaron para sarampión 21 casos, se descartaron 1.778 y solo 109 permanecen en estudio.

Desde la SE 9, luego de la alerta epidemiológica emitido por el Ministerio de Salud de la Nación y el avance del brote en CABA, se observó un aumento progresivo de la notificación de casos sospechosos, alcanzando su punto máximo en las semanas 13 y 14 (23 de marzo a 15 de abril), otro pico en las semanas 23 y 24 (1 al 14 de junio), seguida de una caída sostenida, sin sumar contagios.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede ser grave para bebes, niñas y niños pequeños y hasta provocar la muerte. El brote de sarampión generalmente ocurre cuando hay una disminución en la tasa de vacunación, ya que la vacuna contra el sarampión es muy eficaz para prevenir la enfermedad.

Los síntomas son:

fiebre alta.

tos.

secreción nasal.

ojos rojos.

erupción cutánea que generalmente comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Campaña de vacunación focalizada

El 7 de abril comenzó la campaña focalizada de vacunación con vacuna Doble viral en la población de 6 a 11 meses (dosis cero) y de 13 meses a 4 años (dosis adicional) en el AMBA, con ánimo de interrumpir las cadenas de transmisión, evitar que el virus se propague en la comunidad y proteger a la población de más riesgo.

El riesgo de que se produzca un brote de sarampión en cualquier país del mundo ha crecido notablemente por la situación de bajas coberturas de vacunación con vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas), por lo que es importante aprovechar las oportunidades de vacunación para completar los esquemas de calendario y dosis extras indicadas.

Dosis obligatorias del Calendario Nacional de Vacunación

Recomendaciones de vacunación vigentes y obligatorias, de acuerdo al CNV: