Santilli dice que no todos los municipios perderán la Zona Fría, pero el Presupuesto lo desmiente

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza , Diego Santilli , afirmó que el Presupuesto 2026 busca modificar la ley de Zona Fría pero que algunos municipios, como Bahía Blanca , no se verían afectadas porque eso dependerá del análisis que haga el Gobierno. Sin embargo, la “ley de leyes” lo desmiente.

Santilli buscó llevar tranquilidad a varios municipios bonaerenses que, de acuerdo a lo que aseguró el Gobierno de Javier Milei, de aprobarse el Presupuesto 2026 se quedarán sin el beneficio de la Zona Fría , un descuento en el gas que abarca a más de 90 localidades de la provincia de Buenos Aires.

"El Presupuesto dice que le da facultades al Gobierno nacional para definir, con estudios, cuáles son las Zonas Frías y cuáles no lo son. Porque Bahía Blanca es una Zona Fría, el problema es el abuso de la herramienta que han cometido otros gobiernos que han llegado a distritos donde no hace frío. El artículo dice lo que estoy diciendo”, explicó Santilli en diálogo con La Nueva .

En ese sentido, el cabeza de lista de LLA para esta elección, aseguró que desde este espacio sostienen que Bahía Blanca debe continuar dentro de la Zona Fría. “Lo venimos planteando hace tiempo y tiene que quedar como está. Ahora, no para el resto cuando vos te vas más arriba en la latitud", agregó Santilli, quien está de recorrida por el interior y este jueves habló con Ecos Diarios de Necochea .

Qué pasará con la Zona Fría

Sin embargo, los dichos del diputado libertario no van en sintonía con lo que dice el Presupuesto 2026 y con lo que plantearon funcionarios de la administración de Javier Milei. De hecho, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, reiteró en Diputados la intención del oficialismo de reducir el Régimen.

Es que cuando presentó el Presupuesto, la Rosada dejó en claro que buscará recortar el beneficio sobre la denominada Zona Fría, que pasó en 2002 de 850.000 hogares a 4 millones en 2021, en la administración de Alberto Fernández. Esa ampliación, que sumó a 90 municipios bonaerenses que no estaban, garantizó descuentos de 30% para la mayoría de los hogares y 50% para jubilados, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes.

“El artículo 72 del proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el gobierno al Congreso elimina totalmente los descuentos por Zona Fría para todas las zonas incorporadas en 2021. Así, todas las localidades de la provincia de Buenos Aires que hoy tienen el descuento, dejarían de tenerlo si se aprobara el artículo 72”, aseguró en diálogo con Agencia DIB Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

Hoy, lo definido por ley como Zona Fría abarca más del 40% de los usuarios del país, y como informó Agencia DIB, si se toma una factura de Camuzzi Gas Pampeano de una jubilada que paga total (con impuestos) $30.000 por mes, el descuento por subsidio es en torno a los $21.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $51.000. (DIB)