jueves 23 de octubre de 2025
23 de octubre de 2025 - 10:21

Santilli dice que no todos los municipios perderán la Zona Fría, pero el Presupuesto lo desmiente

El candidato a diputado por LLA dijo que el Gobierno evaluará cada caso. Sin embargo, el Presupuesto elimina el beneficio para todos los distritos bonaerenses.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la tarifa de gas.
Novedades sobre la tarifa de gas.

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, afirmó que el Presupuesto 2026 busca modificar la ley de Zona Fría pero que algunos municipios, como Bahía Blanca, no se verían afectadas porque eso dependerá del análisis que haga el Gobierno. Sin embargo, la “ley de leyes” lo desmiente.

Más noticias
El precio del gas en la mira.

Zona Fría: un sector de la UCR expresó su preocupación por la eliminación del régimen
Novedades sobre el gas.

El Gobierno justificó el recorte de la Zona Fría y la quita de subsidios en luz y gas

Santilli buscó llevar tranquilidad a varios municipios bonaerenses que, de acuerdo a lo que aseguró el Gobierno de Javier Milei, de aprobarse el Presupuesto 2026 se quedarán sin el beneficio de la Zona Fría, un descuento en el gas que abarca a más de 90 localidades de la provincia de Buenos Aires.

"El Presupuesto dice que le da facultades al Gobierno nacional para definir, con estudios, cuáles son las Zonas Frías y cuáles no lo son. Porque Bahía Blanca es una Zona Fría, el problema es el abuso de la herramienta que han cometido otros gobiernos que han llegado a distritos donde no hace frío. El artículo dice lo que estoy diciendo”, explicó Santilli en diálogo con La Nueva.

En ese sentido, el cabeza de lista de LLA para esta elección, aseguró que desde este espacio sostienen que Bahía Blanca debe continuar dentro de la Zona Fría. “Lo venimos planteando hace tiempo y tiene que quedar como está. Ahora, no para el resto cuando vos te vas más arriba en la latitud", agregó Santilli, quien está de recorrida por el interior y este jueves habló con Ecos Diarios de Necochea.

Qué pasará con la Zona Fría

Sin embargo, los dichos del diputado libertario no van en sintonía con lo que dice el Presupuesto 2026 y con lo que plantearon funcionarios de la administración de Javier Milei. De hecho, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, reiteró en Diputados la intención del oficialismo de reducir el Régimen.

Es que cuando presentó el Presupuesto, la Rosada dejó en claro que buscará recortar el beneficio sobre la denominada Zona Fría, que pasó en 2002 de 850.000 hogares a 4 millones en 2021, en la administración de Alberto Fernández. Esa ampliación, que sumó a 90 municipios bonaerenses que no estaban, garantizó descuentos de 30% para la mayoría de los hogares y 50% para jubilados, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes.

El artículo 72 del proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el gobierno al Congreso elimina totalmente los descuentos por Zona Fría para todas las zonas incorporadas en 2021. Así, todas las localidades de la provincia de Buenos Aires que hoy tienen el descuento, dejarían de tenerlo si se aprobara el artículo 72”, aseguró en diálogo con Agencia DIB Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

Hoy, lo definido por ley como Zona Fría abarca más del 40% de los usuarios del país, y como informó Agencia DIB, si se toma una factura de Camuzzi Gas Pampeano de una jubilada que paga total (con impuestos) $30.000 por mes, el descuento por subsidio es en torno a los $21.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $51.000. (DIB)

Temas
Ver más

Zona Fría: un sector de la UCR expresó su preocupación por la eliminación del régimen

El Gobierno justificó el recorte de la Zona Fría y la quita de subsidios en luz y gas

La Plata: ordenan la inhibición general de bienes de la dueña del depósito incendiado

En medio de una denuncia, apareció la cantante de Bandana, Lourdes Fernández

La Anmat prohibió la elaboración y venta de "la gallinita", la popular golosina

Lima, el secreto bonaerense: playas doradas, parrillas y energía nuclear a orillas del Paraná

Guernica: secuestran 14 kilos de pólvora negra que se comercializaba para rituales umbanda

La Provincia sancionó a OSDE por negar la cobertura de una cirugía oncológica

Estatales bonaerenses piden que la Provincia reabra la paritaria salarial

Bahía Blanca: condena récord de 14 años de cárcel por un hecho de tránsito

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La gallinita, la popular golosina. 

La Anmat prohibió la elaboración y venta de "la gallinita", la popular golosina

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los restos destrozados de uno de los aviones que chocaron en el aire en Chacabuco el domingo 22 de octubre de 2000.

A 25 años de una tragedia aérea que enlutó a Chacabuco: once muertos y tres familias destrozadas

Por  Marcelo Metayer