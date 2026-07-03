San Nicolás: un nuevo foco de incendio en las islas frente a la ciudad

La quema de pastizales es un hecho que se repite invariablemente en San Nicolás.

Un nuevo foco de incendio se registró este viernes al mediodía en las islas ubicadas frente a San Nicolás . La quema de pastizales pudo observarse desde distintos sectores de la ciudad. En este caso, concretamente a la altura del ingreso al Eco Parque, frente a la zona de Laguna Negra.

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Así lo advirtieron vecinos de la zona al diario El Norte, con imágenes de columnas de humo.

Las quemas en las islas se repiten año a año. Y no solo afecta a los humedales sino también a las poblaciones ribereñas con el denso humo que provocan.

Durante los dos primeros meses de 2026 se detectaron más de 530 focos de calor en el Delta del Paraná. Todo esto se desprende de un relevamiento realizado por el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás.

Entre fines de diciembre y fines de febrero, la cantidad de focos fue un 59% superior al promedio registrado para el mismo período entre 2012 y 2025. El estudio comprende el sector del Delta que se extiende desde Santa Fe hasta Escobar e incluye las islas ubicadas frente a la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.

Durante febrero, además, se contabilizaron 261 focos de calor. Asimismo, algunos incendios consumieron más de 400 hectáreas de humedales, con columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia.

Fuente: Agencia DIB