San Nicolás: concejal libertario se fue de viaje y a su regreso, fuera de término, pidió licencia retroactiva

Federico Chouhy, concejal de La Libertad Avanza de San Nicolás.

Federico Chouhy, concejal libertario de San Nicolás, quedó en el centro de las críticas tras faltar a comisiones y una sesión ordinaria. También generó controversia un pedido de licencia presentado con fecha retroactiva.

De acuerdo con el diario El Norte, Chouhy se fue de viaje de placer pero olvidó un trámite administrativo básico: pedir licencia. El edil de La Libertad Avanza faltó a seis comisiones y a una sesión ordinaria, dejando su banca vacía mientras seguía cobrando su sueldo desde Europa.

La travesía original, según trascendió, incluía una escala extendida para presenciar el Mundial, aunque regresó antes de tiempo.

Siempre de acuerdo con El Norte, Chouhy intentó enmendar el “descuido”. Presentó un pedido de licencia con fecha retroactiva, desde el 3 hasta el 30 de junio. Y lo hizo fuera de término.

Para compartir en redes







