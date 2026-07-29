miércoles 29 de julio de 2026
29 de julio de 2026 - 18:23

San Juan: siete muertos al caer un helicóptero de control de incendios forestales

Es la peor tragedia aérea en la historia de San Juan. En el helicóptero viajaban cuatro funcionarios de Seguridad sanjuaninos, dos brigadistas cordobeses, además del piloto, nacido en la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
El helicóptero que se cayó en San Juan había participado en muchos salvatajes e incendios.

El helicóptero que se cayó en San Juan había participado en muchos salvatajes e incendios.

NA
La zona del accidente, aproximadamente entre el Valle de la Luna y Talampaya.

La zona del accidente, aproximadamente entre el Valle de la Luna y Talampaya.

El helicóptero Bell 412 tiene una capacidad de hasta 14 tripulantes y una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora.

El helicóptero Bell 412 tiene una capacidad de hasta 14 tripulantes y una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora.

NA

Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro este miércoles en la zona del Parque Provincial Ischigualasto -el Valle de la Luna-, en la provincia de San Juan, y sus siete ocupantes murieron.

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El accidente sucedió cuando la nave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, se dirigía a La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal, informó NA.

Los siete tripulantes del helicóptero

  • Comisario General Rubén Castro, jefe de Bomberos.
  • Comisario Inspector Jorge Carbajal, segundo Jefe de Bomberos.
  • Carlos Heredia, director de Protección Civil.
  • Comisario General Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan.
  • Matías Valenzuela, civil, piloto del helicóptero.
  • Andres Bosch, brigadista de AFE
  • Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE.

Los cuatro primeros eran funcionarios sanjuaninos; los dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias eran de Córdoba; mientras que el piloto era bonaerense.

El accidente y la búsqueda

La zona del accidente, aproximadamente entre el Valle de la Luna y Talampaya.

La zona del accidente, aproximadamente entre el Valle de la Luna y Talampaya.

El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de EANA (Empresa Nacional de Navegación Aérea) recibió a las 10.30 una activación de ELT (Emergency Locator Transmitter) de una aeronave, matrícula LV-KGR. Su última posición conocida fue sobre el límite entre las provincias de La Rioja y San Juan.

El despliegue posibilitó la localización de la aeronave poco más de dos horas, dentro de un sector caracterizado por su compleja accesibilidad: el predio fiscal Caballo Anca -una superficie aproximada de 64.000 hectáreas situada entre Jáchal y Valle Fértil-. El área, despoblada y ajena al circuito de Ischigualasto, dista unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150 y exhibe una topografía severa que entorpece la progresión de patrullas y vehículos.

Cómo es el helicóptero

El helicóptero Bell 412 tiene una capacidad de hasta 14 tripulantes y una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora.

El helicóptero Bell 412 tiene una capacidad de hasta 14 tripulantes y una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora.

La aeronave, un helicóptero Bell 412 con 16 años de antigüedad, había perdido contacto a las 10:26 cuando volaba a 3.724 pies y a unos 81 kilómetros por hora. Según sus especificaciones técnicas, tiene capacidad para transportar hasta 14 pasajeros además del piloto, desarrollar una velocidad de crucero cercana a los 225 kilómetros por hora y operar a una altitud de hasta 20.000 pies.

La provincia decretó tres días de duelo por la mayor tragedia aérea de la historia de San Juan.

Fuente: Agencia DIB

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