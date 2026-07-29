San Juan: siete muertos al caer un helicóptero de control de incendios forestales

El helicóptero Bell 412 tiene una capacidad de hasta 14 tripulantes y una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora.

La zona del accidente, aproximadamente entre el Valle de la Luna y Talampaya.

El helicóptero que se cayó en San Juan había participado en muchos salvatajes e incendios.

Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sufrió un siniestro este miércoles en la zona del Parque Provincial Ischigualasto -el Valle de la Luna-, en la provincia de San Juan , y sus siete ocupantes murieron.

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El accidente sucedió cuando la nave, que estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan, se dirigía a La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal, informó NA.

Los cuatro primeros eran funcionarios sanjuaninos; los dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias eran de Córdoba; mientras que el piloto era bonaerense.

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El accidente y la búsqueda

La zona del accidente, aproximadamente entre el Valle de la Luna y Talampaya.

El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de EANA (Empresa Nacional de Navegación Aérea) recibió a las 10.30 una activación de ELT (Emergency Locator Transmitter) de una aeronave, matrícula LV-KGR. Su última posición conocida fue sobre el límite entre las provincias de La Rioja y San Juan.

El despliegue posibilitó la localización de la aeronave poco más de dos horas, dentro de un sector caracterizado por su compleja accesibilidad: el predio fiscal Caballo Anca -una superficie aproximada de 64.000 hectáreas situada entre Jáchal y Valle Fértil-. El área, despoblada y ajena al circuito de Ischigualasto, dista unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150 y exhibe una topografía severa que entorpece la progresión de patrullas y vehículos.

Cómo es el helicóptero

El helicóptero Bell 412 tiene una capacidad de hasta 14 tripulantes y una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora. NA

La aeronave, un helicóptero Bell 412 con 16 años de antigüedad, había perdido contacto a las 10:26 cuando volaba a 3.724 pies y a unos 81 kilómetros por hora. Según sus especificaciones técnicas, tiene capacidad para transportar hasta 14 pasajeros además del piloto, desarrollar una velocidad de crucero cercana a los 225 kilómetros por hora y operar a una altitud de hasta 20.000 pies.

La provincia decretó tres días de duelo por la mayor tragedia aérea de la historia de San Juan.

Fuente: Agencia DIB