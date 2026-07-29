A casi 33 años de la desaparición de Miguel Bru, actualizaron la recompensa por datos para hallar su cuerpo

Miguel Bru desapareció el 17 de agosto de 1993 en la ciudad de La Plata.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a incrementar la recompensa destinada a quienes aporten información que permita encontrar e identificar el cuerpo de Néstor Miguel Bru , el estudiante de periodismo desaparecido en La Plata en 1993 . La medida fue oficializada mediante el Decreto 879/2026 , publicado en el Boletín Oficial del distrito.

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La norma establece que el monto de la recompensa será de entre 5 y 10 millones de pesos , de acuerdo con la relevancia de la información aportada y el resultado que permita obtener en la investigación. El beneficio está dirigido a quienes suministren datos fehacientes que contribuyan a localizar e individualizar el cuerpo de Bru.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo bonaerense recordó que la recompensa fue creada inicialmente mediante las resoluciones 945/98 y 848/99 del entonces Ministerio de Justicia y Seguridad , y que posteriormente fue actualizada en distintas oportunidades a través del Decreto 240/05, la Resolución 160/2017 del Ministerio de Seguridad y los Decretos 1256/20 y 1045/22.

La administración provincial justificó el nuevo incremento al señalar que, pese al tiempo transcurrido y a las medidas investigativas desplegadas, no se obtuvieron resultados suficientes para encontrar e individualizar el cuerpo de Miguel Bru . Por ese motivo consideró "oportuno, conveniente y necesario" volver a elevar la recompensa para incentivar el aporte de nuevos datos.

Aquellos que tengan alguna información para aportar, pueden presentarse ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia, ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial La Plata (sita en Avenida 7 entre 56 y 57, de la ciudad de La Plata, teléfono 0221 427-4983, correo electrónico [email protected]), o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (sita en calle 2 entre 51 y 53, Oficina N° 118 de la ciudad de La Plata, teléfonos 0221 429-3015 y 0221 429-3091 de lunes a viernes de 8 a 18 horas).

Se garantiza reserva de identidad y la confidencialidad de los datos suministrados.

Más de tres décadas de búsqueda

Miguel Bru era un estudiante de la entonces Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata que desapareció el 17 de agosto de 1993, luego de ser detenido ilegalmente por efectivos de la Comisaría 9ª de La Plata.

En un juicio oral se condenó a los expolicías Justo José López y Walter Abrigo a prisión perpetua por la privación ilegal de la libertad, las torturas seguidas de muerte y el homicidio del estudiante. Además, el entonces comisario Juan Domingo Ojeda y el oficial Ramón Cerecetto fueron condenados por encubrimiento.

No obstante, los restos de Bru nunca aparecieron.

Fuente: Agencia DIB