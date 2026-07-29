miércoles 29 de julio de 2026
29 de julio de 2026 - 13:57

La Plata: un joven de 18 años falleció al chocar contra una columna en el Camino Centenario

El accidente ocurrió en el Camino Centenario en el cruce con la avenida Arana, en Villa Elisa. El impacto fue tan violento que derrumbó una parada de colectivos. Se trata de la víctima fatal en un siniestro vial número 11 durante julio en la región.

Por Agencia DIB
El Fiat Bravo chocó contra una columna en el Camino Centenario y su conductor falleció.

El Fiat Bravo chocó contra una columna en el Camino Centenario y su conductor falleció.

Un joven de 18 años falleció en el partido de La Plata al estrellarse contra una columna de alumbrado público en Camino Centenario y Arana, en la localidad de Villa Elisa. Según las estadísticas, se trata de la víctima fatal número 11 en incidentes viales en la región en lo que va del mes de julio, y la número 38 en todo 2026, si se suman La Plata, Berisso y Ensenada.

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El muchacho, identificado como Juan Cruz Saroglia y con domicilio en el barrio El Quimilar de City Bell, falleció prácticamente en el acto.

Saroglia manejaba un Fiat Bravo blanco en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando, por motivos que son materia de investigación, se salió de la calzada vehicular y dio de lleno en el poste.

En el lugar intervino personal policial de la jurisdicción y un equipo del SAME que constató el fallecimiento del chico, quien era el único ocupante del rodado.

Parada destruida

La escena del vehículo atravesado por el poste de la luminaria pública provocó una fuerte conmoción en el cruce, uno de los más transitados de Villa Elisa.

Se observó, además, que producto del despiste se derrumbó la parada de colectivos ubicada a pasos del puente peatonal para cruzar el Camino Centenario.

Mientras tanto, la Justicia de La Plata inició una investigación que quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12, a cargo de Fernando Padovan, y fue caratulada como "homicidio culposo".

Fuente: Agencia DIB

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