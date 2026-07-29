miércoles 29 de julio de 2026
29 de julio de 2026 - 11:11

Críticas a la decisión de la ANMAT de declarar de venta libre diez medicamentos: "Más gasto de bolsillo"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lamentó que con la nueva medida, “estos medicamentos dejan de tener todo tipo de cobertura y pierden los descuentos en farmacias”. Preocupación de los farmacéuticos.

Por Agencia DIB
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La decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de ampliar el listado de medicamentos de venta libre generó una fuerte controversia. Mientras el Gobierno nacional sostiene que la medida busca facilitar el acceso a tratamientos para afecciones de baja complejidad, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires advirtieron sobre sus posibles consecuencias sanitarias y económicas.

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La medida fue oficializada mediante la Disposición N° 4.714/2026, publicada en el Boletín Oficial, e incorpora diez principios activos y formulaciones al régimen de venta libre. Según explicó la ANMAT, la decisión alcanza a medicamentos que demostraron eficacia y seguridad durante años de uso bajo receta, con un amplio margen terapéutico y sin registrar eventos adversos graves que modificaran la relación entre riesgo y beneficio.

Sin embargo, el anuncio despertó cuestionamientos desde distintos sectores. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, criticó con dureza la resolución a través de sus redes sociales. "Otro capítulo de la falsa libertad de Milei. El gobierno nacional autorizó la venta libre de 10 medicamentos. Lo que no te cuentan es que automáticamente estos medicamentos dejan de tener todo tipo de cobertura y pierden los descuentos en farmacias. Sigue aumentando el gasto de bolsillo”.

“Ya no hay dudas. Este gobierno nacional está en contra de la salud del pueblo", cerró el funcionario.

“No es un producto inocuo”

También se expresó al respecto el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que manifestó su preocupación por la ampliación del listado y cuestionó el criterio adoptado por la autoridad sanitaria nacional.

Desde la entidad señalaron que la resolución expone a la población al considerar al medicamento "como un producto inocuo, sin riesgos y no como una herramienta terapéutica, sensible y compleja, que debe ser administrada y legislada con criterios sanitarios".

Además, advirtieron que la disposición "agrava la situación generada por la gestión nacional al desregular la venta libre de medicamentos, afectando la salud pública y la economía familiar".

Qué medicamentos pasan a ser de venta libre

La disposición incorpora al régimen de venta libre medicamentos que contienen los siguientes principios activos y formulaciones específicas:

  • Trimebutina Maleato.
  • Levocetirizina Diclorohidrato.
  • Fexofenadina Clorhidrato.
  • Dimenhidrinato
  • Nafazolina Clorhidrato combinada con Feniramina Maleato.
  • Olopatadina Clorhidrato.
  • Carboximetilcisteína.
  • Cloruro de Aluminio Hexahidratado.
  • Carbonato de Calcio combinado con Tintura de Árnica Montana y Nitrato de Plata.
  • Formulaciones específicas con Ivermectina.

La ANMAT aclaró que la medida se enmarca en la Resolución N° 284/2024 de la Secretaría de Salud de la Nación, que dispuso revisar la condición de expendio de distintos medicamentos. Asimismo, estableció que los nuevos lotes deberán adecuar sus envases a la condición de venta libre, incorporar un código QR con el prospecto correspondiente y adaptar las presentaciones según la dosis, la frecuencia de administración y la duración del tratamiento.

Fuente: Agencia DIB

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