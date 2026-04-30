El Consejo Agroindustrial Argentino firma convenio con la Secretaría de Agricultura y el Senasa

En el marco de la Asamblea Anual del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) se recibió la visita de las máximas autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagyp) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y se procedió a firmar el convenio marco de colaboración. Este tiene como objetivo principal fortalecer la competitividad del sector y asegurar que los productos argentinos cumplan con los más altos estándares de sanidad, inocuidad, calidad, y ambientales internacionales exigidos por los mercados globales, sobre la base de los sistemas productivos argentinos.

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El convenio fortalece el rol de Argentina como productor de alimentos y agroexportador, consolidando una estrategia alineada a los más altos estándares y oportunidades de mercados globales, jerarquizando -y por lo tanto incrementando exigencias- al servicio de Senasa.

- Apoyo Tecnológico y Técnico: el CAA, a través de sus cámaras e instituciones miembros, brindará soporte a la Sagyp y al Senasa para la actualización continua de los sistemas de control y verificación.

- Fortalecimiento Sanitario: se trabajará en la implementación de protocolos de control actualizados y en la mejora de los sistemas de trazabilidad y certificación sanitaria.

- Apertura de Mercados: las partes colaborarán estrechamente para identificar nuevas oportunidades de mercado para la oferta exportable argentina, facilitando la articulación con autoridades sanitarias internacionales.

- Capacitación: se promoverá la transferencia de conocimientos en materia de inocuidad, calidad y buenas prácticas en toda la cadena de valor.

"Este convenio representa un paso fundamental para consolidar a la Argentina en su estrategia de largo plazo para ser un proveedor confiable de agroalimentos en el mundo", expresó Gustavo Idígoras, presidente del CAA. "Al unir los esfuerzos técnicos de nuestras cámaras con las facultades técnicas del Senasa y las políticas de negociaciones internacionales y técnicas de la Secretaría, estamos construyendo un ecosistema más ágil, transparente y competitivo donde la actividad privada asume su rol".

La operatividad del acuerdo se materializará mediante actas complementarias que definirán planes de trabajo específicos y cronogramas de acción, garantizando que esta colaboración se traduzca en resultados concretos para los productores y exportadores de todas las economías agroindustriales del país.

Fuente: Agencia DIB