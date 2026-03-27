viernes 27 de marzo de 2026
27 de marzo de 2026 - 10:19

Salarios: oficializan el cronograma de pago de marzo y los docentes piden adelantar la fecha

El Gobierno de Axel Kicillof confirmó la fecha de cobro de los trabajadores de la administración pública. Llega con una suba del 5%.

Por Agencia DIB
El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.&nbsp;

El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Más noticias
El accidente en la ruta 33. 

Tres muertos tras un violento choque de frente en la ruta 33, cerca de Guaminí
Novedades sobre las Becas Progresar.

Becas Progresar: los nuevos requisitos y fechas de inscripción

El cronograma oficial, publicado este viernes, generó una polémica entre los docentes bonaerenses, que cobrarán recién el jueves 9 de abril. En ese sentido, los gremios que integran el FUDB (AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba) presentaron un pedido formal para que el Gobierno de Axel Kicillof arbitren los medios para garantizar el pago el lunes 6 de abril.

Para los sindicatos, ese plazo resultaría "excesivamente extenso" para la economía de los trabajadores que, en su gran mayoría, verán acreditados los sueldos tras el fin de semana extra largo de Pascuas.

Cabe recordar que el acuerdo salarial al que llegó la Provincia con los gremios contempla un aumento del 7,5% para el bimestre marzo-abril, con una suba del 5% en marzo y otro 2,5% en abril. A esto se le suma el aumento del 1,5% otorgado en febrero, que ya había sido liquidado por la Provincia a cuenta de futuros incrementos.

Cuál es el esquema de pago a estatales bonaerenses

- Martes 31 de marzo: Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda.

- Miércoles 1 de abril: ministerio de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

- Lunes 6 de abril: ministerio de Salud y Caja de Policía.

- Martes 7 de abril: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de I. Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Río Recon. (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Astilleros Río Santiago, Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U), Poder Legislativo, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

- Miércoles 8 de abril: Poder Judicial.

- Jueves 9 de abril: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Tres muertos tras un violento choque de frente en la ruta 33, cerca de Guaminí

Becas Progresar: los nuevos requisitos y fechas de inscripción

Escándalo en la Universidad Nacional de Lanús: amenazas, empujones y un docente escrachado

La concesión de los hoteles de Chapadmalal: Provincia pidió la cesión "pero nunca prosperó"

Villarino: definen fecha de juicio para siete de los acusados de violación en manada

Santa Teresita: llevaba un arma en una bolsa, disparó por accidente e hirió a un vendedor de flores

Contaminación hídrica en la cuenca del Río de la Plata: Provincia apeló embargo multimillonario

El Tren de Capital Humano brinda asistencia médica gratuita en la localidad de Chascomús

Gripe aviar: sacrificaron más de 100 aves en una granja de Alberti tras detectar animales infectados

Pinamar: los guardavidas municipales brindan servicio hasta el 5 de abril

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre las Becas Progresar.

Becas Progresar: los nuevos requisitos y fechas de inscripción

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

YPF y un fallo que significa más de 16 mil millones de dólares.

Causa YPF: la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina