"Rover Moot": Necochea, Mar del Plata y Laguna de los Padres serán sede del Campamento Nacional Scout

Las ciudades de Necochea y Mar del Plata se preparan para recibir uno de los eventos juveniles más importantes de la Argentina: el Campamento Nacional Scout, o VII Rover Moot Nacional, destinado a jóvenes de entre 18 y 22 años . Será del 17 al 24 de enero y reunirá a participantes de todo el país: se esperan unos 5.000 asistentes .

La directora del Distrito 4 de Scouts Argentina , Sandra La Battaglia , explicó a Ecos Diarios que ya se están realizando tareas de acondicionamiento en la ciudad para recibir a los contingentes. “Estamos haciendo varias obras, entre ellas todo lo que es el sector de baños nuevos, poniéndolos en condiciones para este campamento”, detalló.

La Battaglia explicó que “ vendrán unos 3.500 jóvenes de todo el país , desde el norte al sur”. Agregó que, sumando educadores y staff, “serán casi 5.000 personas en total”

A diferencia de otros encuentros, el campamento juvenil tendrá una fuerte impronta comunitaria . La directora del distrito 4 de Scout Argentina explicó que los jóvenes no permanecerán únicamente dentro del predio, sino que “van a salir de Campo Scout, van a hacer servicios -lo que nosotros llamamos ‘ minga scout’ - por el interior del partido de Necochea, en La Dulce, Claraz y Juan N. Fernández ”.

“Buscamos que sea un involucramiento comunitario, no que sea un servicio nada más”, sostuvo La Battaglia, y explicó que la diferencia está en generar vínculos: “La idea es que gente de la comunidad venga, aunque sea a cebar un mate, que haya una conexión entre los chicos y la gente del lugar”.

Descubierta

En Necochea y Quequén se desarrollarán actividades de “descubierta”, que implican recorridos por distintos sectores de ambas ciudades.

“La idea es que conozcan Necochea, que dejen un servicio, dejen una huella y que se enamoren de la ciudad”, explicó Sandra La Battaglia.

En ese marco, los participantes visitarán emprendedores locales. La Battaglia puso como ejemplo el caso de una productora apícola de Quequén que les contará “cómo producen la miel”. Destacó que esta experiencia es clave porque “es también darle un valor a los emprendedores locales”.

El propósito del evento scout apunta a que “como los chicos son todos mayores de edad y la mayoría está por terminar su secundario, encuentren en esta ‘descubierta’ por ahí alguna profesión o algo que les interese en un futuro”, explicó la directora.

Cierre con todo

El cierre de la actividad será el 24 de enero en Necochea. La Battaglia afirmó que habrá una importante visita internacional. “Scouts Argentina ha estado trabajando para que venga a visitarnos Diana Carrillo, la directora regional para la Oficina Mundial Centro de Apoyo Interamérica / Oficina de Panamá. Nos llena mucho de orgullo”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB