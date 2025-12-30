martes 30 de diciembre de 2025
30 de diciembre de 2025 - 08:44

"Rover Moot": Necochea, Mar del Plata y Laguna de los Padres serán sede del Campamento Nacional Scout

El encuentro tendrá lugar entre el 17 y el 24 de enero. Se espera que se movilicen unas 5.000 personas, entre jóvenes scouts, educadores y staff.

Por Agencia DIB
La entrada del Centro Scout de Necochea.

La entrada del Centro Scout de Necochea.

Ecos Diarios

Las ciudades de Necochea y Mar del Plata se preparan para recibir uno de los eventos juveniles más importantes de la Argentina: el Campamento Nacional Scout, o VII Rover Moot Nacional, destinado a jóvenes de entre 18 y 22 años. Será del 17 al 24 de enero y reunirá a participantes de todo el país: se esperan unos 5.000 asistentes.

Más noticias
El calendario de enero de este año, sin cambios. 

Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el día después de año nuevo
Los paradores ReCreo se mantendrán abiertos desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero.

La Provincia abre los paradores gratuitos ReCreo en Miramar y Villa Gesell

La directora del Distrito 4 de Scouts Argentina, Sandra La Battaglia, explicó a Ecos Diarios que ya se están realizando tareas de acondicionamiento en la ciudad para recibir a los contingentes. “Estamos haciendo varias obras, entre ellas todo lo que es el sector de baños nuevos, poniéndolos en condiciones para este campamento”, detalló.

La Battaglia explicó que “vendrán unos 3.500 jóvenes de todo el país, desde el norte al sur”. Agregó que, sumando educadores y staff, “serán casi 5.000 personas en total”

Mingas scout

A diferencia de otros encuentros, el campamento juvenil tendrá una fuerte impronta comunitaria. La directora del distrito 4 de Scout Argentina explicó que los jóvenes no permanecerán únicamente dentro del predio, sino que “van a salir de Campo Scout, van a hacer servicios -lo que nosotros llamamos ‘minga scout’- por el interior del partido de Necochea, en La Dulce, Claraz y Juan N. Fernández”.

“Buscamos que sea un involucramiento comunitario, no que sea un servicio nada más”, sostuvo La Battaglia, y explicó que la diferencia está en generar vínculos: “La idea es que gente de la comunidad venga, aunque sea a cebar un mate, que haya una conexión entre los chicos y la gente del lugar”.

Descubierta

En Necochea y Quequén se desarrollarán actividades de “descubierta”, que implican recorridos por distintos sectores de ambas ciudades.

“La idea es que conozcan Necochea, que dejen un servicio, dejen una huella y que se enamoren de la ciudad”, explicó Sandra La Battaglia.

En ese marco, los participantes visitarán emprendedores locales. La Battaglia puso como ejemplo el caso de una productora apícola de Quequén que les contará “cómo producen la miel”. Destacó que esta experiencia es clave porque “es también darle un valor a los emprendedores locales”.

El propósito del evento scout apunta a que “como los chicos son todos mayores de edad y la mayoría está por terminar su secundario, encuentren en esta ‘descubierta’ por ahí alguna profesión o algo que les interese en un futuro”, explicó la directora.

Cierre con todo

El cierre de la actividad será el 24 de enero en Necochea. La Battaglia afirmó que habrá una importante visita internacional. “Scouts Argentina ha estado trabajando para que venga a visitarnos Diana Carrillo, la directora regional para la Oficina Mundial Centro de Apoyo Interamérica / Oficina de Panamá. Nos llena mucho de orgullo”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el día después de año nuevo

La Provincia abre los paradores gratuitos ReCreo en Miramar y Villa Gesell

"INCAA bonaerense": promulgan la ley que busca fomentar el cine y atraer inversiones

Qué es un "dust devil", el fenómeno que se vio en Florencio Varela en plena ola de calor

Cuál es la mariposa celeste y blanca declarada Monumento Natural Provincial

Oficializan la ley que prohíbe el ingreso de deudores alimentarios a los casinos

La Fraternidad denunció que los trenes desde Buenos Aires a Córdoba y Tucumán ya no volverán a circular

Senasa: cómo prevenir los golpes de calor en la hacienda

Una ONG al rescate de los animales del ex Zoológico de Luján

Milena Salamanca: "Fue duro el proceso, pero también fue lindo"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Casino Central de Mar del Plata.

Oficializan la ley que prohíbe el ingreso de deudores alimentarios a los casinos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El calendario de enero de este año, sin cambios. 

Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el día después de año nuevo