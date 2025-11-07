Roque Pérez tuvo su día sobre ruedas para cuidar el planeta

"Una bici más, un auto menos" recorrió lugares de la ciudad que son amigables con el planeta.

Todo sobre ruedas para los jóvenes de Roque Pérez.

Esta semana se llevó a cabo en Roque Pérez la segunda edición de "Una bici más, un auto menos" , una propuesta de la escuela secundaria Nº 451, más precisamente de la materia Comunicación y Cultura dictada por la profesora Alejandra Sachetti.

Este año se sumaron decenas de ciclistas , en una movida que contó con el apoyo de la dirección de Ambiente del municipio, que promueve la movilidad sustentable, el cuidado del ambiente y limitar el uso de automóviles.

La iniciativa surgió de un proyecto presentado por los y las estudiantes y aprobado por el Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez por el que cada 5 de noviembre se celebra en ese municipio el Día de la Concientización del Uso de la Bicicleta .

El recorrido incluyó la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, en donde se encuentra una llave para la recolección de tapitas plásticas; la plaza Mitre en donde está la isla para residuos; y la plaza René Favaloro, en la cual hay un corazón para depositar tapitas plásticas que posteriormente serán recicladas.

Una movida de los jóvenes roqueperenses en pos del cuidado de nuestro planeta.