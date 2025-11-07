viernes 07 de noviembre de 2025
7 de noviembre de 2025 - 16:47

Roque Pérez tuvo su día sobre ruedas para cuidar el planeta

El Día de la Concientización del Uso de la Bicicleta nació a partir de una iniciativa de estudiantes que fue aprobada en el Concejo Deliberante de Roque Pérez.

Por Agencia DIB
Todo sobre ruedas para los jóvenes de Roque Pérez.

Todo sobre ruedas para los jóvenes de Roque Pérez.

Una bici más, un auto menos recorrió lugares de la ciudad que son amigables con el planeta.

"Una bici más, un auto menos" recorrió lugares de la ciudad que son amigables con el planeta.

Esta semana se llevó a cabo en Roque Pérez la segunda edición de "Una bici más, un auto menos", una propuesta de la escuela secundaria Nº 451, más precisamente de la materia Comunicación y Cultura dictada por la profesora Alejandra Sachetti.

Más noticias
El mercado de las bicicletas. (pexels / Heather Smith)

Más importación: quitan trabas para facilitar el ingreso de bicicletas, electrodomésticos y otros productos
La jueza Makintach, cada día más comprometida. (NA)

Se suspendió la audiencia del jury contra Makintach por una gotera que causó un corte de luz

Este año se sumaron decenas de ciclistas, en una movida que contó con el apoyo de la dirección de Ambiente del municipio, que promueve la movilidad sustentable, el cuidado del ambiente y limitar el uso de automóviles.

La iniciativa surgió de un proyecto presentado por los y las estudiantes y aprobado por el Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez por el que cada 5 de noviembre se celebra en ese municipio el Día de la Concientización del Uso de la Bicicleta.

ROque Pérez bicicletas

"Una bici más, un auto menos" recorrió lugares de la ciudad que son amigables con el planeta.

El recorrido incluyó la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, en donde se encuentra una llave para la recolección de tapitas plásticas; la plaza Mitre en donde está la isla para residuos; y la plaza René Favaloro, en la cual hay un corazón para depositar tapitas plásticas que posteriormente serán recicladas.

Una movida de los jóvenes roqueperenses en pos del cuidado de nuestro planeta.

Embed
Temas
Ver más

Más importación: quitan trabas para facilitar el ingreso de bicicletas, electrodomésticos y otros productos

Se suspendió la audiencia del jury contra Makintach por una gotera que causó un corte de luz

Paro sorpresivo de colectivos en el sur del conurbano

Apareció otro puma suelto, esta vez por las calles de Valeria del Mar

Declaran la quiebra de una empresa láctea y se perderán 180 empleos en Lincoln

Quilmes: despiden a 89 trabajadores de una empresa petroquímica

José C. Paz: en otra pelea en una escuela, madres se enfrentaron a los golpes en el patio

En Madariaga el ajuste llegó a las mascotas: cierra el Refugio Municipal de Animales

Nación y Provincia coordinan acciones con los municipios afectados por el agua

La jueza Julieta Makintach pidió disculpas ante el jury

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

Nación y Provincia coordinan acciones con los municipios afectados por el agua

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La jueza Makintach, cada día más comprometida. (NA)

Se suspendió la audiencia del jury contra Makintach por una gotera que causó un corte de luz

Por  Agencia DIB