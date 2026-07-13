Pergamino: las panaderías dieron negativo en controles de bromato de potasio

Análisis bromatológico en las panaderías de Pergamino.

Un relevamiento realizado por la Municipalidad de Pergamino en todas las panaderías registradas y en proceso de habilitación del distrito confirmó la ausencia de bromato de potasio en los productos panificados de consumo masivo. El operativo fue llevado adelante por la Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud.

Según informó el diario La Opinión, durante el procedimiento se tomaron, por triplicado, muestras de pan tipo francés o miñón en cada establecimiento. El muestreo se realizó respetando los protocolos correspondientes y la cadena de custodia, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y la validez legal de los resultados.

Las muestras fueron analizadas por el Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”, dependiente del Ministerio de Salud bonaerense. El informe elaborado por el Departamento de Análisis Fisicoquímicos y Determinaciones Especiales confirmó que todas las muestras analizadas dieron resultado negativo para la presencia de bromato de potasio.

El bromato de potasio es un aditivo prohibido por el Código Alimentario Argentino debido a sus efectos tóxicos y a su potencial riesgo carcinogénico. De acuerdo con los resultados del relevamiento, las panaderías de Pergamino cumplen con la normativa vigente en relación con este componente.

La iniciativa forma parte del Plan Estratégico de reducción de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) y se enmarca en el programa “Pan Saludable / Panaderías Seguras”, orientado a fortalecer la seguridad alimentaria y proteger la salud de la población. Fuente: Agencia DIB

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