Provincia anunció un proyecto para transformar en autovía la ruta 88

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, anunció que el gobierno bonaerense elaborará un proyecto para transformar en autovía la ruta 88 , que une Mar del Plata con Necochea, un trayecto de 125 kilómetros con alta incidencia de incidentes viales cuya mejora viene siendo reclamada desde hace años por la comunidad local.

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Katopodis hizo el anuncio durante una entrevista con Ecos Diarios, de Necochea , luego de reunirse con la madre de Ana Peralta Rondanina, una adolescente de 15 años que falleció tras pasar cuatro días internada a raíz de un incidente de tránsito en la ruta 88 , cuando el remís en el que viajaba impactó contra un camión.

"Hace unos minutos estuve con la mamá de Ana. Ella me pidió una entrevista y, por supuesto, coordinamos rápidamente para encontrarnos. Conocía el caso, muy triste y muy doloroso, desde que ocurrió", expresó el funcionario al medio necochense. Katopodis dijo que le explicó a la mujer el anuncio que luego le hizo a Ecos Diarios sobre el reclamo por la ruta. " Lo que le manifesté es la posibilidad de dar un primer paso. ¿Cuál es? Tener un proyecto que sea viable para la doble vía de la Ruta 88 ", afirmó el ministro.

Ana era una conocida deportista en Necochea y su fallecimiento causó conmoción en Necochea. En el incidente murió también el remisero que la transportaba, Santiago Irigoyen. Representan la cuarta y quinta víctimas fatales en esa ruta en lo que va del año, de acuerdo a un relevamiento de Ecos Diarios.

El funcionario reconoció que transformar la ruta en autovía es un proyecto “complejo” y que aún está en un estado incipiente. Pero a la vez señaló que para que pueda avanzar en algún momento, primero tiene que haber un proyecto técnico, que servirá para conseguir el financiamiento para hacer las obras.

"No hay ninguna posibilidad de que podamos financiar una obra si no tenemos primero ese proyecto. Mi compromiso con la familia de Ana fue exactamente ese: trabajar rápidamente, contrarreloj, para tener un proyecto que, en principio, debiera ser una autovía entre Necochea y Mar del Plata, como existe en otros lugares", sostuvo Katopodis.

"Es un proyecto complejo y costoso, pero nos vamos a abocar fuertemente a tenerlo técnicamente elaborado para después empezar a buscar la posibilidad de financiarlo o incluso ejecutarlo por etapas", explicó. "Si yo les digo que la obra se va a hacer o que va a comenzar tal día, estaría mintiendo. Hoy no tiene asignado ningún financiamiento. Debe ser una obra multimillonaria", remarcó Katopodis.

Aunque destacó que la Ruta 88 presenta un buen estado de la carpeta asfáltica, el ministro admitió que el incremento permanente del tránsito, especialmente el vinculado al movimiento portuario, hace necesario pensar una infraestructura de otra escala.

La Casa de la Provincia

En otro tramo de la entrevista, Katopodis, confirmó a Ecos Diarios que la obra de la Casa de la Provincia en Necochea se encuentra actualmente paralizada, aunque estimó que podría reiniciarse dentro de 30 a 40 días, una vez concluyan las negociaciones con la empresa.

Fuente: Agencia DIB.