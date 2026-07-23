Arancelamiento de hospitales para extranjeros: según Kreplak tendría "impacto nulo" y es una idea "racista"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó hoy de “racista” el proyecto del presidente de la cámara de Diputados, Agustín Romo, para cobrarle la atención en los hospitales de la provincia a los extranjeros que no acrediten residencia permanente, y consideró además que su impacto sería “nulo” en el financiamiento del sistema universitario local.

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Como adelantó DIB el martes , Romo presentó el proyecto como respuesta a las críticas que recibió Argentina en las redes en el contexto de la participación de la selección en el Mundial e incluyó, además del cobro por el uso del sistema de salud, el arancelamiento de las universidades que funcionan en la provincia para los extranjeros.

Kreplak le salió al cruce en sus redes, en un posteo que tituló “Racismo, mentiras y desconocimiento”, en el que formuló duras críticas al contenido sanitario de la iniciativa de Romo, que fue avalada con su firma por 18 diputados de su bancada, a los que se sumó Guillermo Montenegro, de PRO.

“Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a “extranjeros”. Una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto ”, escribió Kreplak en sus redes sociales.

El ministro compartió un estudio de la fundación Soberanía Sanitaria de 2023 en la que se analiza el eventual impacto de un arancelamiento del sistema sanitario. Contó que fue realizado ante una iniciativa previa para establecer esa medida y advirtió que “no existen extranjeros no residentes que utilicen nuestro sistema de salud por cosas no urgentes”.

La salvedad es importante, porque en el proyecto de Romo se deja expresa constancia de que el arancelamiento no se aplicaría a los casos de urgencia, que entrañen riesgo serio para la salud o la vida de las personas.

En el estudio que difundió Kreplak aparecen cifras concretas sobre el bajo impacto de la atención a extranjeros no residentes: representaron apenas el 0,2% de las consultas digitales y el 0,81% de las internaciones durante 2023.

Racismo, mentiras y desconocimiento.



Sin conocer el funcionamiento del sistema, sin saber lo que es estar en una guardia y sin haber pisado un hospital público en sus vidas, quieren responder acusaciones racistas arancelando la salud a “extranjeros”.



Una acción racista,… https://t.co/uXj3hLz3Pt — Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 23, 2026

El caso de las universidades

Respecto de las universidades, el proyecto se limita a las que dependen de la provincia: aunque Romo realiza posteos sobre la supuesta proporción de extranjeros en las casa de estudios nacionales con asiento en la provincia, su iniciativa no habla de ellas sino de aquellas reguladas por ley provincial, que es sobre las que puede legislar.

En la provincia existen solo dos universidades en esas condiciones: una en Bahía Blanca y otra en Ezeiza, por lo que arancelarlas para los estudiantes extranjeros que estudien allí también sería una medida de baja incidencia.

Además, en la provincia funcionan el programa Puentes: son 53 sedes que dependen de gobierno bonaerense -el programa lo implementó la gestión de Axel Kicillof a través del ministerio de Gobierno- que llevan carreras a 81 municipios del interior, muchas de las cuales son de universidades nacionales. Pero el proyecto no especifica qué ocurriría con ellos.

Por otra parte, cuando se han planteado propuestas para arancelar estudios de grado para extranjeros -los de posgrado ya son de pago, para todos- se ha puesto como criterio la residencia permanente, pero desde las universidades han indicado que para inscribirse en las casas de altos estudios es necesario contar con DNI, y que eso se logra con residencia permanente. Por lo que la prohibición seria redundante.

Fuente: Agenca DIB.