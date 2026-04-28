martes 28 de abril de 2026
28 de abril de 2026 - 20:48

Respuesta de docentes universitarios al Gobierno: "Parar es un derecho, incumplir la ley es un delito"

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) le respondió al Ejecutivo tras el pedido a los rectores de diagramar un "plan de contingencia" para desalentar los paros que llevan adelante los trabajadores universitarios.

Por Agencia DIB
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Los gremios nucleados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) emitieron un comunicado en respuesta a la nota emitida esta semana por el Ministerio de Capital Humano a los rectores de las universidades nacionales, con ánimo de desalentar los paros y reclamos de la comunidad educativa, so pretexto de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes.

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El plan de lucha de CONADU, que incluye carpas blancas, clases públicas, paros y una marcha federal, exige que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, votada en el Congreso, que el Ejecutivo se niega a efectivizar.

En su respuesta, CONADU recalcó que "parar es un derecho, pero incumplir la ley es un delito", al tiempo que calificó a la nota del Ministerio de Capital Humano como de "una de una enorme gravedad en términos de la ruptura institucional que significa".

En esa línea, el gremio aseveró que el ministerio a cargo de Sandra Pettovello retoma "prácticas vistas en la última dictadura militar", dando cuenta de "un enorme desconocimiento del sistema". Y remarcó: "¿No sabe la Ministra que desde 1918 las universidades argentinas son autónomas? ¿Sabe la Ministra que son instituciones democráticas y con cogobierno?".

CONADU destacó el poder que aún en estos tiempos tienen los paros, y subrayaron que, justamente, la medida de fuerza se lleva a cabo "en defensa del derecho a la educación superior, ese derecho que ustedes están afectando con el brutal desfinanciamiento al que están sometiendo a la universidad pública, tal como lo señaló la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal".

Para cerrar, los sindicatos que representan a los trabajadores de universidades nacionales, expresaron: "Ustedes quieren destruir la Universidad Pública Gratuita y de Calidad que llena de orgullo a nuestro pueblo. Nosotros no vamos a permitirlo. Este 12 de mayo todos a la Marcha Federal Universitaria a marcarle un freno a este gobierno autoritario. Este 12 de mayo todos en todas las plazas del país. Este pueblo no cambia de idea, pelea por la educación, la ciencia y la democracia".

UNLP paro

El pedido del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano solicitó a los rectores de universidades nacionales que elaboren informes sobre las medidas que tomaron durante las jornadas de paro docente para garantizar "el derecho a la educación" de los estudiantes.

Asimismo, indicaron la puesta en marcha de un "plan de contingencia" para permitir recuperar clases y que no se suspendan mesas de exámenes, al tiempo que se respete el ingreso a los establecimientos de los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza impulsadas por los gremios.

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Desde la cartera que dirige Sandra Pettovello, mostraron preocupación por los paros de "semana completa" impulsados por los gremios universitarios, y pusieron énfasis en garantizar "el derecho a enseñar y aprender". No obstante, las agrupaciones sindicales que realizan un plan de lucha a nivel nacional reclaman al Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento 27.795 ratificada por el Congreso y la Justicia y la recomposición salarial de docentes y no docentes, que estima una pérdida salarial del 50% en un año.

Esta semana se realiza un paro docente en universidades nacionales, convocado por las centrales gremiales CONADU y CONADU Histórica que representan a una gran mayoría de sindicatos de estucadores de todo el país.

Clara Chevalier, titular de CONADU, detalló la semana pasada que "Javier Milei lleva más de 180 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, seis meses", una ley "votada, vetada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación". En esa línea, sumó: "Ya contamos con fallos de primera y segunda instancia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el único de los tres poderes que se niega a cumplir la ley".

Fuente: Agencia DIB

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