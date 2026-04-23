Marcha de Antorchas en La Plata en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento universitario

Imágenes de una nueva movilización convocada por el Frente Gremial de la Universidad de La Plata para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

Masiva movilización en La Plata para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento universitario.

Docentes, no docentes, estudiantes, graduados y gente de a pie se congregaron este jueves 23 de abril frente a la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y, desde allí, se movilizaron por el centro de la capital provincial para reclamar al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento 27.795 ratificada por el Congreso y la Justicia.

Universidades: la marcha federal será el 12 de mayo y se intensifican los paros y el plan de lucha

La nueva Marcha de antorchas que recorrió la ciudad de La Plata hasta la Escuela Anexa, en 115 y 50, sede de la primaria de los establecimientos de la UNLP, fue convocada por el Frente Gremial de la Universidad de La Plata , que nuclea a ADULP, ATULP y la FULP (docentes, nodocentes y estudiantes), bajo las premisas de “no naturalizar el ajuste ni el incumplimiento de la ley” .

En diálogo con Agencia DIB , desde el sector estudiantil , la presidenta de la FULP aseguró que "hay una Ley de Financiamiento que está aprobada hace 184 días y el Gobierno nacional tiene la obligación de cumplirla".

Desde el sector docente , Octavio Miloni, Secretario General de ADULP y adjunto en CONADU, denunció un "vaciamiento", mientras que Ignacio Bruno, secretario gremial de ATULP, habló de una "situación asfixiante" para los trabajadores nodocentes de las universidades.

Embed A seis meses de la aprobación de la Ley Nº27.795, esta tarde se llevó adelante una nueva Marcha de las Antorchas en la ciudad de La Plata en reclamo por aumento de presupuesto para las universidades.



Desde el sector estudiantil, la presidenta de la FULP (@FULaPlata)… pic.twitter.com/FovJjZcImK — Agencia DIB (@AgenciaDib) April 24, 2026

Las organizaciones gremiales, en conjunto, reclamaron: “A 184 días de que el Gobierno nacional desconozca la Ley de Financiamiento Universitario, seguimos organizados, en unidad y en lucha, defendiendo cada derecho conquistado, porque sin salarios dignos, sin presupuesto y sin políticas públicas, no hay universidad posible”.

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Paro y marcha federal

La medida se enmarca en el plan de lucha general que impulsa la Federación de Docentes Universitarios (CONADU), que incluye paros activos sin concurrencia a las aulas, paros escalonados de trabajadores no docentes, carpas blancas para visibilizar el conflicto en espacios públicos de las ciudades que cuentan con universidades y la organización de una Marcha Federal a Plaza de Mayo, prevista para el 12 de mayo, "Por la educación, la universidad publica y la ciencia nacional".

Vale recordar que la próxima semana habrá paro de actividades en todas las casas de altos estudios del país - del 27 de abril al 2 de mayo - siguiendo el plan de lucha definido por los gremios de cada universidad y la CONADU y CONADU Histórica.

Clara Chevalier, titular de CONADU, detalló que "Javier Milei lleva más de 180 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, seis meses", una ley "votada, vetada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación". En esa línea, sumó: "Ya contamos con fallos de primera y segunda instancia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el único de los tres poderes que se niega a cumplir la ley".

Fuente: Agencia DIB