Reclamo ambiental en San Nicolás por emanaciones del relleno sanitario

Un problema recurrente y sensible vuelve a encender la preocupación de vecinos que residen en las cercanías del predio del ENTRE -complejo municipal de trata de residuos sólidos- en la zona oeste de la ciudad bonaerense de San Nicolás .

Según relataron al diario El Norte, la convivencia con el relleno sanitario se ha vuelto cada vez más difícil por la presencia de “olores nauseabundos” que, en determinados momentos, resultan “realmente insoportables”.

La planta de la empresa encargada de la recolección de residuos se ubica en un amplio predio situado a unos 1,5 kilómetros de la avenida Dámaso Valdés, casi en el tramo final de la calle Lionel Scaloni.

Allí, de acuerdo con los testimonios recogidos, los olores se perciben con frecuencia, aunque su intensidad varía según las condiciones climáticas. “Es soportable dependiendo del viento; muchas veces tenemos la desgracia de que el viento venga para el lado de las viviendas y no se pueda ni respirar”, expresó uno de los residentes consultados.

Los vecinos señalan que la situación no es nueva, pero advierten que no existe una explicación oficial sobre las causas del fenómeno. “No tenemos por qué andar oliendo la basura de toda la ciudad. Deberían ver qué están haciendo mal o buscarle una solución”, reclamó otro nicoleño, visiblemente molesto por el impacto que la problemática tiene en la vida cotidiana.

Además de los olores, algunos habitantes mencionaron episodios esporádicos de bolsas arrastradas por el viento, aunque coincidieron en que el inconveniente principal es la emanación constante de malos olores. La circulación de camiones recolectores en distintos horarios contribuiría, según su percepción, a que el problema se repita a lo largo del día.

En ese contexto, surgieron también cuestionamientos sobre el modo en que se realiza el transporte de los residuos. “Lo que hemos visto es que destapan el camión después de cruzar el pavimento, algo que no debería ocurrir hasta no llegar al predio”, señaló un vecino. La referencia apunta al trayecto de tierra que conecta la calle Lionel Scaloni con la planta, un tramo de aproximadamente dos kilómetros.

La observación no es menor. La Ley Nacional Nº 25.916, que regula la gestión de residuos domiciliarios, establece en su artículo 14 que el traslado debe efectuarse en vehículos habilitados y debidamente acondicionados para garantizar la contención de los desechos y evitar su dispersión en el ambiente. Cualquier incumplimiento, advierten especialistas en materia ambiental, podría derivar en riesgos sanitarios y molestias para la población cercana.

La empresa

Por su parte, el ENTRE se presenta en su sitio web como una empresa con sistemas de gestión certificados en calidad, medio ambiente y seguridad laboral, destacando su compromiso con la comunidad y el entorno. Sin embargo, los vecinos sostienen que la realidad dista de esa descripción y reclaman controles más estrictos, así como medidas concretas para mitigar el impacto ambiental.

Mientras tanto, la preocupación persiste entre quienes conviven a diario con el predio. A la espera de respuestas y eventuales soluciones, los habitantes de la zona reiteran un pedido básico: poder respirar sin que el olor a basura condicione su vida cotidiana.

Fuente: Agencia DIB