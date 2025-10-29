miércoles 29 de octubre de 2025
29 de octubre de 2025 - 17:56

Quilmes: un chico de 8 años con muerte cerebral por la caída de un arco de handball

El niño se encuentra con muerte cerebral en el Hospital El Cruce, tras haber protagonizado el trágico accidente la noche del martes en Argentino de Quilmes.

El niño accidentado en Quilmes se encuentra internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Un chico de 8 años se encuentra en estado crítico con muerte cerebral en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, tras haber protagonizado un trágico accidente la noche del martes, cuando jugaba en un club de Quilmes: se trepó a un arco de handball que se le cayó sobre la cabeza.

El menor, llamado Benicio, jugador de básquet infantil en Argentino de Quilmes, había concluido el entrenamiento y jugaba con sus amigos. Ante la urgencia, fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Cuando lo estabilizaron, fue trasladado al hospital del El Cruce de Florencio Varela. Allí el pequeño fue sometido a una cirugía de urgencia.

El hecho ocurrió cuando el niño se trepó al arco que, al no encontrarse amurado al suelo, se deslizó y derivó en el trágico accidente. (DIB)

