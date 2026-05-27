Preocupa la falta de stock de semaglutida en farmacias: el riesgo de que sea "una solución mágica"

Farmacéuticos de la ciudad de La Plata aseguran que no alcanzan a armar stock de semaglutida , la "inyección" que muchas personas compran para poder adelgazar más rápido, más allá de que es una droga que se vende por receta y está indicada para tratar la diabetes tipo 2 o la obesidad asociada a alguna patología.

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"Constantemente está en falta”, sostuvo Agustín Kostiria, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, en diálogo con medios locales. Según detalló, no solo aumentó la demanda del producto, sino que no es un medicamento del que no ingresan muchas dosis por mes.

Para Fernanda Delgado, licenciada en Nutrición y referente del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, el problema central es que se empieza a ver esta medicación como "una solución mágica" . De acuerdo a un comunicado de la entidad, la especialista aclaró que la droga "fue creada para diabéticos, luego se autorizó para obesidad, pero ahora se está recetando sin una evaluación profunda del paciente".

El Ministerio de Salud de la Nación cuando se aprobó la comercialización de la semaglutida en el país fue claro: no está indicada para personas con trastornos alimentarios , pero no son pocos los testimonios que dan cuenta de su prescripción incluso en cuadros de bulimia, anorexia o trastorno por atracones.

La semaglutida, como cualquier indicación farmacológica, puede ser útil para sobrellevar los síntomas de las enfermedades crónicas y evitar un deterioro acelerado de la salud del paciente. No obstante, en un país con alta prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria, el riesgo de su uso generalizado es doble.

Según se desprende de los rótulos autorizados, el producto está indicado en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física para el control del peso, incluyendo pérdida de peso y mantenimiento del peso, en adultos con un índice de masa corporal (IMC) inicial de ≥30 kg/m2 (obesidad), o ≥27 kg/m2 a <30 kg/m2 (sobrepeso) en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso, por ejemplo, alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular (extracto de prospecto para el profesional de salud).

La obesidad, un desafío significativo para la salud pública

La obesidad representa un desafío significativo para la salud pública. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 8 personas en el mundo vive con obesidad (cerca de 890 millones) y unos 2,5 mil millones de adultos tienen sobrepeso; sumados a más de 390 millones de niños y adolescentes con sobrepeso y 160 millones con obesidad.

obesidad

Está asociada a más de 200 posibles complicaciones de salud, incluyendo diabetes tipo 2, enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, colesterol elevado y ciertos tipos de cáncer.

Las personas con obesidad a menudo enfrentan estigma y discriminación, lo que además impacta en su salud mental. Perder peso no es simplemente una cuestión de voluntad o de cambiar los hábitos alimenticios; implica una interacción compleja de factores socioculturales, económicos, genéticos, metabólicos, ambientales y psicológicos, que requieren un enfoque integral para su prevención y tratamiento.

Presentaciones

En Argentina, la semaglutida se comercializa en varias presentaciones inyectables y orales, tanto en versiones importadas como de industria nacional. Dependiendo del laboratorio y la indicación médica - diabetes tipo 2 u obesidad -, los precios varían significativamente.

Presentaciones Inyectables:

- Ozempic de Laboratorio Novo Nordisk: Indicado para la diabetes tipo 2. Su presentación es en pluma precargada y se administra semanalmente.

- Wegovy de Laboratorio Novo Nordisk: Autorizado y disponible específicamente para el tratamiento de la obesidad. Se presenta en dosis semanales de 2,4 mg, indicadas para el control crónico del peso.

- Obetide/Dutide de Laboratorio Elea: Es la semaglutida de producción nacional desarrollada por la industria farmacéutica local, indicada con receta médica para el abordaje de la obesidad.

semaglutida 1

Presentaciones orales en comprimidos:

- Semaglutida Oral de Laboratorio Elea: La ANMAT aprobó recientemente la versión en comprimidos (vía oral), siendo el primer laboratorio en ofrecer esta alternativa para el tratamiento de la diabetes y brindando una opción más accesible en comparación con el fármaco inyectable importado.

Fuente: Agencia DIB