jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 12:07

Profesionales de la salud avanzan con un paro y una Marcha Federal

FESINTRAS ofrecerá, en una conferencia de prensa, detalles de la jornada de lucha que se realizará el 20 de mayo “en rechazo a la profundización de las políticas de ajuste en salud por parte del Gobierno nacional”.

Por Agencia DIB
marcha-salud

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) realizará este viernes una conferencia de prensa en la que se darán detalles del paro nacional de salud anunciado para el próximo miércoles 20 de mayo, que tendrá como epicentro una Marcha Federal.

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La rueda de prensa se llevará a cabo a las 13.30 horas en la sede del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA), ubicado en la calle Sarmiento al 539, quinto piso, entre Florida y San Martín (CABA).

fesintras

Jornada de lucha federal

Según indicó FESINTRAS en un comunicado, “durante la actividad se brindarán detalles del Paro Nacional de Salud anunciado para el próximo miércoles 20 de mayo, que tendrá como epicentro una Marcha Federal a las 13 horas frente al Ministerio de Salud de la Nación y se replicará a lo largo de todo el país con actos y movilizaciones en defensa de la salud pública”.

La entidad detalló que “la jornada de lucha es de carácter federal” y “en rechazo a la profundización de las políticas de ajuste en salud que están provocando consecuencias incalculables para millones de personas”.

Denuncias

FESINTRAS afirmó que viene denunciando que “el Gobierno de Javier Milei avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal, reemplazando el rol del Estado como garante del acceso sanitario por una lógica mercantil y excluyente”.

En el transcurso de la conferencia, “dirigentes de la Federación expondrán sobre la grave situación que atraviesa el sistema público de salud: el desfinanciamiento de programas esenciales, el recorte en el acceso a medicamentos con el cierre del REMEDIAR, el colapso de la atención pública, la dramática situación del PAMI y la falta de vacunas, entre otros puntos críticos”.

FESINTRAS está integrada actualmente por los sindicatos CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires), APUAP (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy), APHEC (Asociación de Personal del Hospital El Cruce), SUTEPA y UTRASACH (Unión de Trabajadores de la Salud del Chaco).

Fuente: Agencia DIB

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