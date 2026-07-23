Las ventas repuntaron en los shoppings, pero siguieron en baja en supermercados y mayoristas

En mayo el consumo mostró comportamientos dispares según el canal de ventas. Mientras los centros de compras registraron un crecimiento interanual del 11,9% en las ventas a precios constantes, los supermercados anotaron una caída del 0,7% y los autoservicios mayoristas retrocedieron 2,3% respecto del mismo mes del año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En el caso de los supermercados, el acumulado de los primeros cinco meses del año también permaneció en terreno negativo, con una baja del 2,8% frente al mismo período de 2025. Sin embargo, la serie desestacionalizada mostró una mejora mensual del 0,9%, lo que representó el segundo avance consecutivo frente al mes anterior.
A precios corrientes, las ventas de las cadenas de supermercados alcanzaron los $ 2,5 billones, un incremento interanual del 25,9%. Los rubros con mayor crecimiento fueron electrónicos y artículos para el hogar (49,1%), carnes (40,6%), otros productos (40%) y alimentos preparados y rotisería (24,8%).
Por su parte, los autoservicios mayoristas continuaron mostrando un desempeño más débil. En términos reales, las ventas descendieron 2,3% interanual y acumularon una baja del 3% en los primeros cinco meses del año, aunque la serie desestacionalizada reflejó un incremento mensual del 2,3%.
Las ventas corrientes en los mayoristas totalizaron $ 388.237 millones, con un aumento interanual del 23,7%. Entre los grupos de artículos que más crecieron se destacaron carnes (32,8%), almacén (27,5%), lácteos (26,5%) y verdulería y frutería (23,9%).
En contraste, los centros de compras exhibieron el mejor desempeño de los tres canales relevados por el organismo estadístico. Las ventas a precios constantes aumentaron 11,9% respecto de mayo de 2025, aunque el acumulado de enero a mayo todavía mostró una disminución del 2,1% frente al mismo período del año anterior. La serie desestacionalizada avanzó 3,1% respecto de abril.
En valores corrientes, los shoppings facturaron $ 670.215 millones durante mayo, un 33,1% más que un año antes. La Ciudad y la provincia de Buenos Aires concentraron la mayor parte de las ventas, aunque todas las regiones del país registraron incrementos interanuales.
Dentro de los centros de compras, la indumentaria, el calzado y la marroquinería continuaron siendo el principal motor del consumo, al representar más de un tercio de la facturación total. También sobresalieron los rubros de ropa y accesorios deportivos, además del patio de comidas, alimentos y kioscos.
Fuente: Agencia DIB