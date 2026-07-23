Las ventas repuntaron en los shoppings, pero siguieron en baja en supermercados y mayoristas

En mayo el consumo mostró comportamientos dispares según el canal de ventas . Mientras los centros de compras registraron un crecimiento interanual del 11,9% en las ventas a precios constantes, los supermercados anotaron una caída del 0,7% y los autoservicios mayoristas retrocedieron 2,3% respecto del mismo mes del año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) .

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El consumo masivo acumuló una caída de 2,9% en el primer semestre del año, según consultora privada

En el caso de los supermercados, el acumulado de los primeros cinco meses del año también permaneció en terreno negativo, con una baja del 2,8% frente al mismo período de 2025. Sin embargo, la serie desestacionalizada mostró una mejora mensual del 0,9%, lo que representó el segundo avance consecutivo frente al mes anterior .

A precios corrientes, las ventas de las cadenas de supermercados alcanzaron los $ 2,5 billones, un incremento interanual del 25,9%. Los rubros con mayor crecimiento fueron electrónicos y artículos para el hogar (49,1%), carnes (40,6%), otros productos (40%) y alimentos preparados y rotisería (24,8%).

Por su parte, los autoservicios mayoristas continuaron mostrando un desempeño más débil . En términos reales, las ventas descendieron 2,3% interanual y acumularon una baja del 3% en los primeros cinco meses del año, aunque la serie desestacionalizada reflejó un incremento mensual del 2,3%.

Las ventas corrientes en los mayoristas totalizaron $ 388.237 millones, con un aumento interanual del 23,7%. Entre los grupos de artículos que más crecieron se destacaron carnes (32,8%), almacén (27,5%), lácteos (26,5%) y verdulería y frutería (23,9%).

En contraste, los centros de compras exhibieron el mejor desempeño de los tres canales relevados por el organismo estadístico. Las ventas a precios constantes aumentaron 11,9% respecto de mayo de 2025, aunque el acumulado de enero a mayo todavía mostró una disminución del 2,1% frente al mismo período del año anterior. La serie desestacionalizada avanzó 3,1% respecto de abril.

En valores corrientes, los shoppings facturaron $ 670.215 millones durante mayo, un 33,1% más que un año antes. La Ciudad y la provincia de Buenos Aires concentraron la mayor parte de las ventas, aunque todas las regiones del país registraron incrementos interanuales.

Dentro de los centros de compras, la indumentaria, el calzado y la marroquinería continuaron siendo el principal motor del consumo, al representar más de un tercio de la facturación total. También sobresalieron los rubros de ropa y accesorios deportivos, además del patio de comidas, alimentos y kioscos.

Fuente: Agencia DIB