jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 10:58

Falleció Anita, la joven voleibolista necochense accidentada en la Ruta 88

Estaba internada en Mar del Plata en grave estado, desde la noche del domingo pasado. Viajaba en un remís que impactó contra un camión.

Por Agencia DIB
Ana Peralta Rondanina tenia 15 años.

Ana Peralta Rondanina tenia 15 años.

Ecos Diarios

La joven necochense Ana Peralta Rondanina, jugadora de vóley del club Once Unidos de Mar del Plata, falleció en las primeras horas de este jueves en la ciudad balnearia, a consecuencia de las graves heridas que sufrió el domingo pasado tras quedar involucrada en un accidente en la Ruta Provincial 88.

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Esa noche, la joven volvía a Necochea en un remis compartido luego de jugar en Mar del Plata. El auto, un Fiat Siena, era conducido por Santiago Irigoyen, de 58 años, quien falleció a consecuencia del impacto con un camión frigorífico en el kilómetro 55 de la ruta 88.

Además de Ana, en el automóvil venían como pasajeras otra menor de edad y una mujer, identificada como Ana Beatriz Delménico, de 68 años.

Traumatismos graves

La adolescente de 15 años había ingresado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en grave estado, con un traumatismo de cráneo y neumotórax, con pronóstico reservado. Las otras pasajeras tuvieron heridas leves y el conductor del camión resultó ileso.

En las últimas horas, familiares y amigos de Anita habían organizado una vigilia y pedidos de oración frente al hospital con la esperanza de una recuperación.

La muerte de la joven se suma a una larga lista de accidentes fatales ocurridos en la ruta que conecta Mar del Plata con Necochea, y que vecinos piden a través de la plataforma change.org que sea convertida en Autovía.

Fuente: Agencia DIB

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