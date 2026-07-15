miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 09:12

Juntan firmas para pedir que la Ruta 88 se convierta en Autovía

La iniciativa “no solo resolvería el problema del tráfico, sino que además mejoraría la seguridad para cientos de conductores que la transitan a diario”.

Por Agencia DIB
Uno de los últimos accidentes mortales en la Ruta 88.

Uno de los últimos accidentes mortales en la Ruta 88.

La Ruta Provincial 88, que conecta Mar del Plata con la vecina ciudad de Necochea a través de Quequén, ha sido el escenario de muchos accidentes que han dejado numerosas víctimas mortales en los últimos meses. Ahora, una campaña impulsada en redes sociales busca juntar firmas para que la cinta asfáltica se convierta en Autovía.

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La iniciativa es obra de Leandro Melluso, quien escribió en la página change.org que “como vecino de la zona entre Mar del Plata y Necochea, he sido testigo directo del peligro que representa la actual Ruta 88. Esta carretera se ha convertido en un foco de problemas debido al intenso tránsito que soporta diariamente. La situación solo se ha complicado más con el tiempo, aumentando el riesgo de accidentes graves que podrían evitarse”.

Melluso destaca: “Lo que necesitamos es la construcción inmediata de la Autovía 88, que no solo resolvería el problema del tráfico, sino que además mejoraría la seguridad para cientos de conductores que la transitan a diario. Según un informe publicado por la Dirección Nacional de Vialidad, el volumen de vehículos que circulan por esta ruta supera los 7.000 por día, una cifra alarmante que demanda una infraestructura más adecuada”.

Beneficios

El autor de la iniciativa continúa: “Implementar esta obra también promovería el desarrollo económico de la región, facilitando un mejor acceso para el turismo y el comercio. Ciudades como Mar del Plata y Necochea, que dependen en gran medida del turismo, se beneficiarían enormemente de una autopista que no solo acorte los tiempos de viaje, sino que también proteja a las personas que la utilizan”.

Leandro Melluso cierra: “No podemos esperar más a que ocurran más tragedias en la Ruta 88. Urge tomar medidas ahora para salvaguardar la vida de los habitantes y visitantes de la región. Por favor, firmen esta petición para exigir a las autoridades competentes que prioricen esta obra crucial y se lleve a cabo sin más demoras”.

La petición se encuentra en este enlace.

Presión

A pocas horas de comenzado el recuento de firmas, ya se superan las 8.000. Se destaca -como informa La Capital- que si bien no se trata de un evento vinculante, sí sirve para luego accionar con las autoridades correspondientes, en este caso la Provincia de Buenos Aires.

La Ruta 88 solamente une a Mar del Plata con Quequén, localidad que se interpone antes de la conexión final con Necochea. Da acceso a las localidades de Batán, Comandante Nicanor Otamendi, Mechongué, Miramar y Mar del Sud. Tiene sectores de lomas que elevan el riesgo vial.

Son innumerables los siniestros y decenas de marplatenses, necochenses y vecinos del partido de General Alvarado que perdieron la vida en esa ruta.

Fuente: Agencia DIB

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