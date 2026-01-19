lunes 19 de enero de 2026
19 de enero de 2026 - 19:01

Bragado: dos personas muertas en choque entre dos camionetas en la ruta 46

El hecho se produjo alrededor de las 8.45 de este lunes, cuando colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, en jurisdicción de Bragado.

Por Agencia DIB
Dos personas fallecidas y heridos de gravedad en un grave siniestro ocurrido sobre la Ruta Provincial Nº 46.

Bragado Informa

Dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad fue el saldo de un grave siniestro vial ocurrido este lunes por la mañana sobre la Ruta Provincial Nº 46, a la altura del kilómetro 60, en Bragado.

Combo letal: un niño en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando
De acuerdo con Bragado Informa, el hecho se produjo alrededor de las 8.45 horas de este lunes, cuando colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.

En la Amarok viajaba como acompañante Luis Herrera, mayor de edad, quien falleció en el lugar. Ese vehículo era conducido por Damián Melo (47), domiciliado en 25 de Mayo, quien sufrió un hematoma pulmonar y fractura de costilla.

En tanto, de la Hilux murió Stella Maris Correa (61), quien perdió la vida como consecuencia del impacto. Esa camioneta era manejada por Florencia González (31), oriunda de Ayacucho, quien resultó con fractura en el brazo y pierna derecha. También viajaba Aarón Tomás Tort (23), que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por la destrucción de un vaso sanguíneo.

Siempre de acuerdo con Bragado Informa, en el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Policía Científica, junto con las autoridades judiciales.

Fuente: Agencia DIB

