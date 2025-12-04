Cruje el pacto entre LLA y PRO en provincia por el voto al endeudamiento de Kicillof

El voto de PRO a favor de la ley que permite al gobernador Axel Kicillof tomar deuda por 3.650 millones de dólares detonó una dura pelea con La Libertad Avanza, que pone en crisis la alianza que ambos sectores mantenían en la Provincia.

La señal pública más clara de la tensión la dio el ahora diputado nacional libertario Sebastián Pareja, mano derecha en la provincia de Karina Milei. “Nosotros no acordamos nada. Siempre estuvimos en contra. El resto arregló”, disparó Pareja hoy en una entrevista en un canal de cable.

La referencia fue clara: apuntó a PRO, que como anticipó DIB el martes, votó en general el proyecto y el artículo para renovar deuda, aunque se opuso al resto . Al cabo de la sesión preparatoria en la que asumieron los diputados electos en septiembre, el propio Pareja había advertido sobre la posibilidad de un respaldo de PRO: “es un baldazo de agua fría” señalo en ese momento sobre la posibilidad que anoche se materializó. E hizo un pedido explícito: Yo confío en que la gente del PRO, con criterio y con responsabilidad, no va a acompañar esta locura”.

Pero r epresentes de tres sectores amarillos, referenciados con el diputado nacional Cristian Ritondo, el ministro del Interior Diego Santilli y Néstor Grindetti, acompañaron el proyecto.

La senadora Florencia Arietto los apuntó con nombre y apellido. “Les pagaron a Christian Ritondo y a Jorge Grindetti con los cargos en el Banco Provincia: ellos pusieron a Matías Ranzani y Adrián Urelli”. El primero es director titular y el segundo, asociado.

Arietto, ex aliada del macrismo, agregó: " Santilli también acordó: la vicepresidencia de la Cámara de Diputados le correspondía a La Libertad Avanza por cantidad de bancas y se la dieron a Agustín Forchieri". Forchieri es el presidente del bloque de PRO en la cámara Baja.

El faltazo de "Nene" Vera

A la vez, generó suspicacias el hecho de que Ramón “Nene” Vera, un diputado provincial que responde a Sebastián Pareja, se haya ausentado del recinto, lo que también contribuyó a que el peronismo alcance los dos tercios de votos requidos.

Por su parte, el PRO salió a defenderse con un comunicado oficial. “Nuestra conducta se basó en dos pilares innegociables: la responsabilidad fiscal para cuidar las cuentas de la Provincia y el control estricto para evitar el despilfarro del kirchnerismo ”. Apuntaron que “no votamos nueva deuda” y que los sillones en empresas y organismos que aceptaron son los que “corresponden a la oposición”.

PRO y LLA fueron aliados en las elecciones de este año en PBA, pero nunca fusionaron sus bloques parlamentarios, más allá de la fuga hacia la bancada violeta que protagonizaron legisladores alienados con Patricia Bullrich el año pasado. Ahora, esa fusión, sobre la que se especuló en las últimas semanas, parece más difícil.

Fuente: Agencia DIB