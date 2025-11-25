¿Qué inmuebles subasta el Estado nacional en la Provincia de Buenos Aires?

El inmueble en el centro de La Plata donde actualmente hay un supermercado.

El terreno de 39 entre 29 y 30, que sale a subasta en La Plata.

Tres inmuebles del Estado Nacional en territorio bonaerense -dos en La Plata y otro en Pinamar - salen a subasta a partir de la semana próxima. Forman parte del Plan de Desinversión en Activos Inmobiliarios que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei a fin de reducir el patrimonio público.

De acuerdo al decreto 575/2025, lo recaudado ingresa directo al Tesoro Nacional, y según las bases establecidas, las ventas dejarían más de 6 millones de dólares como mínimo.

La subasta es el lunes 1 de diciembre a las 14 horas, con una base de USD 238991,60.

Se trata de un terreno de 1.200 metros cuadrados, con frente a las calles 30 y 39, actualmente tiene un único acceso por la calle 39. De acuerdo a la información de la Administración de Bienes del Estado (ABE). el inmueble -que carece de construcción- presenta vegetación y malezas, con un muro perimetral de premoldeado.

La zona se caracteriza por ser residencial, con mayoría de viviendas de uno o dos niveles.

Predio de la calle 45 entre 2 y 3

La Plata Vea

La subasta es el lunes 22 de diciembre, a las 14 horas, con una base de USD 2.445.282,90.

Es un inmueble con una edificación de tres niveles de 3.299,29 metros cuadrados, 49,16 metros semicubiertos y 1.430,18 descubiertos. En la planta baja funciona una sucursal del supermercado Vea a cuyo depósito se accede por la calle 2.

En planta baja también hay oficinas de la Delegación La Plata de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (D.I.B.A.), bajo el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IO.S.F.A.).

En el entrepiso se concentran áreas administrativas del supermercado, un comedor, vestuarios y sanitarios para el personal.

En la planta alta hay un estacionamiento para 39 vehículos, depósitos y salas de máquinas.

En Pinamar, a metros de la playa

Avenida Del Mar y avenidas De los Tritones y Eolo

Pinamar rs

La subasta está convocada para el viernes 19 de diciembre a las 10 horas, con una base de USD 3.474.216,87.

Se trata de un terreno baldío con una superficie de 7.242,85 , con vegetación natural, sin construcciones a excepción de una pequeña edificación abandonada en la esquina de Av. del Mar y Eolo.

El predio está frente a la costa, sobre la Avenida del Mar, cerca del muelle y del centro de Pinamar.