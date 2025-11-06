jueves 06 de noviembre de 2025
6 de noviembre de 2025 - 11:57

Banco Provincia: llega un verano turístico con promociones, cuotas y préstamos

La Costa bonaerense es el principal destino turístico de la Argentina y tras dos temporadas difíciles, el Gobierno y el Banco Provincia lanzan medidas para incentivar la actividad del sector.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

El ministro Augusto Costa.

El ministro Augusto Costa.

La presentación de las promociones del BAPRO.

La presentación de las promociones del BAPRO.

Después de dos temporadas muy duras, y con la intención de incentivar el turismo y el consumo en la Costa Atlántica bonaerense -”el principal destino turístico de la Argentina”, como definió el ministro de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica, Augusto Costa-, el Banco Provincia impulsa promociones y préstamos ventajosos.

Más noticias
Se podrán adquirir artículos de varios rubros a través de la plataforma Provincia Compras, en varias cuotas sin interés.

Banco Provincia lanza promociones para comprar con 18 cuotas sin interés
Los adolescentes de entre 13 y 17 años también pueden aprovechar los beneficios de Cuenta DNI.

Cuenta DNI en noviembre viene con una promo especial para adolescentes

Durante diciembre, enero y febrero, habrá promos con tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas especiales, beneficios con Cuenta DNI y cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento, con financiación a cargo del Banco.

Situación crítica

En la presentación del programa estuvieron, además de Augusto Costa, el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; y los intendentes Gustavo Barrera, de Villa Gesell, y Sebastián Ianantuony, de General Alvarado.

“Estamos en una situación crítica -aseguró Costa en la reunión-. Las familias argentinas han perdido capacidad de ahorro y quienes todavía pueden tomarse unos días, ajustan sus gastos y reducen el consumo sistemáticamente. Y esto se ve agravado por la ausencia absoluta de una política nacional destinada a incentivar el turismo interno. Por el contrario pareciera que se fomentan las condiciones para el turismo en el exterior. Y venimos de una caída del 20% en términos de ingresos en el sector en el último año"

.Por su parte, Juan Cuattromo manifestó que “frente a una coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones. Ese es el compromiso de Banco Provincia: ser un instrumento del desarrollo y estar siempre cerca de quienes producen y trabajan. Cuenta DNI tiene más de diez millones de clientes, la mayor cartera de la Argentina, que llega prácticamente a la mitad de las familias del país”.

La gran novedad del Banco Provincia para el verano

Se trata de "Tu préstamo acá: Especial Verano", una línea destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Con un monto máximo de 2 millones de pesos, en hasta 12 cuotas, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales desde 56% para quienes perciban sus haberes en el Banco.

La característica distintiva de este préstamo es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking.

Un ejemplo para que se comprenda el procedimiento: El cliente va a un balneario y negocia la compra del servicio, como el alquiler de una carpa por 15 días. El comercio le ofrece a la persona un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerá al cliente en Cuenta DNI o Home Banking. Tiene hasta el final del día para aceptarla. El dinero se le acredita al comercio al día siguiente.

Más paradores del programa Recreo

Costa también comunicó que el programa de Paradores Recreo llegará a Villa Gesell y Miramar. "De este manera, muchos veraneantes que no podrían de otra manera, accederán a servicios, actividades deportivas y artísticas, además de conocer otros puntos", afirmó el ministro. "Desde el Gobierno provincial ratificamos la necesidad de que el estado acompañe a las gestiones municipales y articule con el sector privado políticas de impulso al turismo".

Las promociones para el Verano 2026

Tarjetas

* Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.

* Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

* Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.

* Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

* Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).

Cuenta DNI

* Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.

* Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.

* Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.

Temas
Ver más

Banco Provincia lanza promociones para comprar con 18 cuotas sin interés

Cuenta DNI en noviembre viene con una promo especial para adolescentes

¿Fiestas más caras?: qué puede pasar con el precio de la carne de acá a fin de año

El Gobierno nacional inició la privatización parcial de la empresa que controla los reactores nucleares

Servicios básicos: el 46,2% de los hogares no accede al menos a uno de ellos

Cómo impacta la baja de Patente que proyecta la Provincia para 2026

Deuda: el financiamiento que pidió Kicillof y que busca el apoyo de los intendentes

ARBA eximió este año del Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones

El sector agroexportador respalda el proceso licitatorio de la Hidrovía

Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen pero postergará su aprobación hasta diciembre

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La central Atucha II.

El Gobierno nacional inició la privatización parcial de la empresa que controla los reactores nucleares

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Escobar: una mujer recibió un disparo en el pulmón mientras navegaba con amigos por el Arroyo Correntino

Escobar: una mujer recibió un disparo en el pulmón mientras navegaba con amigos por el Arroyo Correntino

Por  Agencia DIB