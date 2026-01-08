jueves 08 de enero de 2026
8 de enero de 2026 - 18:44

Pilar: un policía fue baleado accidentalmente por un compañero en la base de la FBA

El disparo se produjo de manera accidental en el momento en que el efectivo manipulaba su arma reglamentaria. El joven herido, de 22 años y oriundo de Gorina, se recupera en el Hospital Central de Pilar.

Por Agencia DIB
La víctima fue identificada como Lucas Ezequiel Montenegro, de 22 años, oriundo de La Plata y vecino de la localidad de Gorina.&nbsp;

Un joven efectivo de la Policía Bonaerense resultó gravemente herido tras recibir un disparo accidental efectuado por uno de sus propios compañeros dentro de una dependencia oficial ubicada en el partido de Pilar. El hecho ocurrió días atrás en la base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), cuando el personal se disponía a salir a cumplir con el servicio.

La víctima fue identificada como Lucas Ezequiel Montenegro, de 22 años, oriundo de La Plata y vecino de la localidad de Gorina. Según publicó el portal del diario Resumen de Pilar, la principal hipótesis que manejan los investigadores, el disparo se produjo de manera accidental en el momento en que un efectivo de 25 años manipulaba su arma reglamentaria. Por causas que aún se intentan establecer, el arma se accionó e impactó en el joven policía.

Tras el incidente, Montenegro fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde los médicos constataron la gravedad de las lesiones. El proyectil ingresó por el hombro izquierdo, atravesó el abdomen y comprometió al menos un pulmón, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de inmediato. De acuerdo al parte médico, su evolución es favorable y permanece bajo estricta observación, mientras continúa el proceso de recuperación.

En paralelo, familiares, amigos y allegados del joven policía se movilizaron en su localidad de origen, Gorina, donde se organizaron cadenas de oración y mensajes de apoyo en redes sociales para acompañar su recuperación. En tanto, las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes continúan para determinar con precisión cómo se produjo el hecho dentro de la dependencia policial.

