Abren la convocatoria para la 23ª edición de Tandil Cine

La 23ª edición del Festival Nacional de Cine de Tandil ya abrió su convocatoria para películas nacionales de ficción y documental. El certamen, que se desarrollará del 17 al 24 de octubre de 2026, seleccionará diez producciones para competir por los premios Centinela al Cine Nacional y otros galardones paralelos.

Dedicado exclusivamente al cine nacional, con una perspectiva federal, Tandil Cine busca promover obras con propuestas artísticas, técnicas y narrativas innovadoras, al tiempo que impulsa nuevas miradas y fomenta la formación de públicos. La edición 2026 contará con secciones no competitivas, competencias de largometrajes y cortometrajes de ficción, documental y animación, además de la sección “Panorama Tandil”, destinada a producciones locales. También habrá secciones no competitivas de la producción audiovisual argentina.

Podrán participar películas nacionales realizadas a partir del 1° de enero de 2025 que no hayan competido en ediciones anteriores del festival. La inscripción estará abierta hasta el 31 de julio de 2026 a través de la plataforma FilmFreeway (filmfreeway.com/TandilCine). Las obras seleccionadas se anunciarán el 1° de septiembre y serán evaluadas por un jurado integrado por referentes del cine nacional y local. El Festival otorgará premios en distintas categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actuación.

Tandil Cine, que este año celebra 25 años de trayectoria, es organizado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tandil, con el acompañamiento de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Desde su creación en 2001, el certamen ha sostenido una trayectoria ininterrumpida. Desde 2014, además, cuenta con la posibilidad de proyectar películas en una de las pantallas más grandes de la provincia de Buenos Aires, ubicada en el Espacio Incaa Unicen, y desde 2025 sumó un nuevo espacio de encuentro en el Multicultural municipal.

La propuesta se sostiene gracias al trabajo conjunto de la Universidad, el Municipio y los diversos actores que impulsaron su organización, potenciando el crecimiento de Tandil como polo audiovisual y fortaleciendo iniciativas culturales que también dinamizan al entramado productivo local. A lo largo de este cuarto de siglo, se consolidó como uno de los festivales de cine más importantes del interior del país y como un espacio fundamental para la difusión de la producción audiovisual argentina con el objetivo de “ampliar la mirada”.

Más información sobre el festival Tandil Cine

E-mail: [email protected]

Web: www.tandilcine.com.ar

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Inscripción: filmfreeway.com/TandilCine