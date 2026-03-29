Pilar: un joven murió tras volcar con su auto en plena Panamericana

Muerte en la Panamericana Ramal Pilar. Resumen

Un trágico accidente vial ocurrió en la tarde noche del sábado sobre la Panamericana Ramal Pilar, a la altura del kilómetro 50, en el que un joven de 25 años perdió la vida tras volcar con su vehículo en plena autopista.

El hecho se registró poco antes de las 20, cuando por motivos que aún son materia de investigación, un automóvil Chevrolet Corsa perdió el control, impactó contra la banquina y terminó volcado sobre los carriles rápidos de la autopista, en la mano hacia CABA, informó Resumen de Pilar.

Homicidio culposo Como consecuencia del siniestro, el conductor -identificado como Sergio Lautaro Iván Engel, domiciliado en Villa Rosa- falleció en el lugar. La causa fue caratulada como homicidio culposo e interviene la UFI N°1 de Pilar, mientras se intenta determinar la mecánica del accidente.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal de Autopistas del Sol, quienes realizaron las tareas de peritaje y ordenamiento del tránsito. Debido al vuelco, los carriles rápidos permanecieron obstruidos durante varias horas, generando importantes demoras en la circulación.

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