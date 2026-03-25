La Universidad Nacional de Pilar inició el ciclo lectivo con el "estreno" de su nuevo edificio

La Universidad Nacional de Pilar inició su ciclo lectivo, con el estreno del nuevo edificio, donde más de 6.000 estudiantes comenzaron las clases en un espacio digno y confortable, que amplía los horizontes de la institución.

La apertura de puertas del nuevo edificio contó con la presencia del intendente, Federico Achával , quien acompañó a la comunidad educativa en este momento significativo. "Es emocionante ver que este sueño por el que tanto luchamos ya es una realidad y abraza a tantos vecinos y vecinas. Esta es una universidad para aprender, formarse, compartir y hacer realidad los sueños a través de la educación ", expresó.

La obra , desarrollada con financiamiento y dirección municipal, se levantó sobre el histórico predio del Instituto Pellegrini y abarca cerca de 4 mil metros cuadrados.

La nueva sede cuenta con dos plantas y una propuesta arquitectónica que combina materiales modernos con elementos patrimoniales . Así, amplias superficies vidriadas y estructuras de hormigón conviven con sectores reciclados de los antiguos edificios del Pellegrini, en una integración que busca preservar la identidad del lugar.

Embed El año lectivo de la Universidad Nacional de Pilar empezó con edificio nuevo y con más de 6000 estudiantes inscriptos



Es emocionante ver que este sueño por el que tanto luchamos ya es una realidad y abraza a tantos vecinos y vecinas. pic.twitter.com/AeziKleH5e — Federico Achával (@FedericoAchaval) March 25, 2026

La oferta académica

La flamante sede de la institución dispone de quince aulas, destinadas al dictado de las doce carreras que actualmente conforman la oferta académica de la universidad.

La Facultad de Ciencias de la Salud incluye las carreras de Promoción Comunitaria en Niñez y Adolescencia, Emergencias de la Salud y Enfermería Universitaria. En tanto, la Facultad de Producción y Tecnología ofrece formación en Automatización y Control, Desarrollo de Software, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Biotecnología. A su vez, la Facultad de Desarrollo Humano reúne propuestas como Gestión Deportiva, Promoción Sociocultural, Realización Audiovisual, Comunicación Digital y Diseño del Paisaje.

El inicio de clases en este nuevo edificio marca un paso importante en la consolidación de la universidad, que continúa ampliando su alcance y fortaleciendo su rol como espacio de formación y desarrollo para la comunidad local.

Fuente: Agencia DIB