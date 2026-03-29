domingo 29 de marzo de 2026
29 de marzo de 2026 - 13:21

Pilar: en un incendio en el Parque Industrial murió un operario y otro resultó herido

El incendio se desató en una planta de Pilar dedicada a combustibles mientras se realizaba la descarga de un camión cisterna, cuyo conductor falleció en el lugar.

Por Agencia DIB
Varias dotaciones lucharon contra el incendio en el Parque Industrial Pilar.

Varias dotaciones lucharon contra el incendio en el Parque Industrial Pilar.

Resumen
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Un trágico incendio se produjo en la tarde del sábado en una planta del Parque Industrial Pilar y dejó como saldo un operario fallecido y otro herido. El siniestro tuvo lugar en una empresa dedicada a la refinación primaria de petróleo y derivados.

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Según las primeras informaciones publicadas por Resumen de Pilar, el fuego se habría originado en un camión de combustible mientras se realizaban tareas de descarga. Las llamas avanzaron rápidamente y afectaron por completo la cisterna, generando una situación de alto riesgo debido a la presencia de sustancias inflamables en el predio.

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Fuego en el Parque Industrial

El hecho ocurrió en una planta ubicada en la intersección de las calles 5 y 8 del complejo fabril. Como consecuencia del incendio, un camionero murió en el lugar, mientras que otro trabajador sufrió quemaduras y un principio de asfixia por inhalación de humo; ahora está internado en el Hospital Central de Pilar.

Bomberos de Pilar, junto con dotaciones de Presidente Derqui y Del Viso, trabajaron intensamente para controlar el incendio. Luego, los equipos continuaron con tareas de enfriamiento sobre los tanques de almacenamiento de aceite, gasoil y nafta, con el objetivo de evitar una posible propagación o nuevas explosiones.

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La empresa afectada desarrolla actividades vinculadas a la elaboración y comercialización de combustibles y bases lubricantes, así como también al transporte y logística de combustibles pesados y al recupero y regeneración de hidrocarburos.

Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, mientras que las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el fatal episodio.

Fuente: Agencia DIB

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