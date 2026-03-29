Pilar: en un incendio en el Parque Industrial murió un operario y otro resultó herido

Varias dotaciones lucharon contra el incendio en el Parque Industrial Pilar.
Resumen
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Un trágico incendio se produjo en la tarde del sábado en una planta del Parque Industrial Pilar y dejó como saldo un operario fallecido y otro herido. El siniestro tuvo lugar en una empresa dedicada a la refinación primaria de petróleo y derivados.
Según las primeras informaciones publicadas por Resumen de Pilar, el fuego se habría originado en un camión de combustible mientras se realizaban tareas de descarga. Las llamas avanzaron rápidamente y afectaron por completo la cisterna, generando una situación de alto riesgo debido a la presencia de sustancias inflamables en el predio.
Fuego en el Parque Industrial
El hecho ocurrió en una planta ubicada en la intersección de las calles 5 y 8 del complejo fabril. Como consecuencia del incendio, un camionero murió en el lugar, mientras que otro trabajador sufrió quemaduras y un principio de asfixia por inhalación de humo; ahora está internado en el Hospital Central de Pilar.
Bomberos de Pilar, junto con dotaciones de Presidente Derqui y Del Viso, trabajaron intensamente para controlar el incendio. Luego, los equipos continuaron con tareas de enfriamiento sobre los tanques de almacenamiento de aceite, gasoil y nafta, con el objetivo de evitar una posible propagación o nuevas explosiones.
La empresa afectada desarrolla actividades vinculadas a la elaboración y comercialización de combustibles y bases lubricantes, así como también al transporte y logística de combustibles pesados y al recupero y regeneración de hidrocarburos.
Las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación, mientras que las autoridades trabajan para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el fatal episodio.