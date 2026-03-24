martes 24 de marzo de 2026
24 de marzo de 2026 - 20:41

Pidieron una pena leve y la abogada argentina acusada de racismo en Brasil podrá volver al país

La fiscalía reclamó que Agostina Paez cumpla una pena de dos años, compatible con tareas comunitarias en Argentina. Se mostró aliviada.

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Agostina Paez, tras conocer el pedido de pena en su contra. 

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La fiscalía en el juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial en Río de Janeiro, solicitó este martes por la tarde que la joven sea condenada a cumplir con tareas comunitarias y que lo pueda hacer en Argentina.

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Al finalizar la audiencia, minutos después de las 19, la joven se retiró de los tribunales junto a su abogada Marta Junqueira, quien destacó que se tomó en cuenta que la acusada pidió disculpas en persona a las tres víctimas.

" Han aceptado mis disculpas", dijo Agostina, visiblemente más tranquila que antes del inicio del juicio y señaló que ante el juez dijo "la verdad de lo que ha pasado".

" Fue la peor experiencia de mi vida. Me siento aliviada ahora". remarcó la joven, quien espera que el juez ahora se expida lo antes posible para poder volver a Argentina. "Hasta que no esté allá no voy a tener paz", añadió.

Para los abogados de Agostina es " una cuestión de días" y estimaron que podría haber una resolución a fines de esta semana.

"La fiscalía redujo a un solo hecho, una pena mínima de dos años reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y una reparación económica a las víctimas", explicó la defensora Junqueira, quien añadió que la querella no se opuso a este pedido.

Más temprano, antes de conocer la acusación, Paez, angustiada por la posibilidad de quedar presa en Brasil, habia dicho que "si me condenan, me mato".

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