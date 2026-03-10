12 de marzo de 2026 - 17:40

San Nicolás vibra con la megamuestra Expoagro 2026

La megamuestra inició oficialmente con su tradicional acto de inauguración. Estuvieron Mauricio Macri y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La inauguración de la Expoagro 2026. Foto 1/10

La inauguración de la Expoagro 2026.

 Por
Expoagro 2026 Foto 2/10
Por
SN Rabeta Foto 3/10
Por
Expoagro 2026 5 Foto 4/10
Por
Expoagro 2026 3 Foto 5/10
Por
Expoagro y uno de sus remates.&nbsp; Foto 6/10

Expoagro y uno de sus remates. 

 Por
La senadora Patricia Bullrich en Expoagro 2026.&nbsp; Foto 7/10

La senadora Patricia Bullrich en Expoagro 2026. 

 Por
B Expoagro 2 Foto 8/10
Por
B Expoagro Foto 9/10
Por
Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) y Natalia Gattinoni, meteoróloga del Instituto de Clima y Agua del INTA, en Expoagro.&nbsp; Foto 10/10

Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) y Natalia Gattinoni, meteoróloga del Instituto de Clima y Agua del INTA, en Expoagro. 

 Por
Temas
Ver más

Agro: informe del INTA asegura que en las campañas 2026/2027 habrá disponibilidad de agua para cultivos

La Cámpora presente en Expoagro: gesto de Mayra Mendoza y "Wado" de Pedro

San Nicolás: los buscaban por robos y cayeron en el predio de Expoagro

Tu comentario

Te Puede Interesar

La inflación de febrero según el Indice de Precios al Consumidor del Indec.

La inflación de febrero volvió a ser del 2,9% y acumula 5,9% en lo que va del año