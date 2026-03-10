San Nicolás vibra con la megamuestra Expoagro 2026

Con el tradicional corte de cintas qued\u00f3 inaugurada en San Nicol\u00e1s una edici\u00f3n hist\u00f3rica 20\u00b0 edici\u00f3n de Expoagro, un escenario que re\u00fane las \u00faltimas novedades para los productores y sirve de escenario para pol\u00edticos. Con un discurso \u201canti grieta\u201d y un llamado a que el Gobierno nacional termine con las retenciones al campo. Sin Axel Kicillof, quien fue parte de la cena de gala del lunes a la noche, la muestra que re\u00fane hasta el viernes 13 a m\u00e1s de 700 expositores, otros dirigentes como el expresidente Mauricio Macri o el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro destacaron con sus voces en apoyo al sector. Del acto inaugural tambi\u00e9n participaron el intendente de la ciudad, Santiago Passaglia; el secretario de Agricultura de la Naci\u00f3n, Sergio Iraeta; el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el presidente del Banco Naci\u00f3n, Dar\u00edo Wasserman, y el presidente del INTA, Nicol\u00e1s Bronzovich, entre otros. Tras ironizar sobre el encuentro con Kicillof (\u201clo quiero mucho\u201d) y asegurar que \u201chace rato\u201d que no habla con Javier Milei, Macri sostuvo que el campo podr\u00eda ampliar su capacidad de generaci\u00f3n de empleo si se avanzara con reformas y mejores condiciones para la producci\u00f3n. \u201cUno so\u00f1ar\u00eda con que lo antes posible no haya retenciones, que es un impuesto, ya lo hemos hablado, est\u00fapido, que castiga al productor, al exportador, y que en ning\u00fan pa\u00eds del mundo existe. Generalmente, todos los pa\u00edses del mundo ponen subsidios\u201d, dijo. Tambi\u00e9n Pullaro se pleg\u00f3 al reclamo hist\u00f3rico del sector ya que consider\u00f3 que la carga impositiva sobre el agro limita el crecimiento de la econom\u00eda real. \u201cNosotros entendemos que hay que terminar con las retenciones. Si las baj\u00e1ramos a la mitad de lo que las tenemos hoy, estar\u00edamos inyectando alrededor de 2.500 millones de d\u00f3lares a la econom\u00eda, a la microeconom\u00eda a nivel nacional\u201d, explic\u00f3. Mientras que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicol\u00e1s Pino, presente en la muestra se mostr\u00f3 optimista y sostuvo que esa baja \u201cse va a dar\u201d, aunque no puede precisar cu\u00e1ndo suceder\u00e1. \u201cNo me cabe duda que la promesa que hizo el Presidente la va a hacer\u201d, insisti\u00f3. Mensajes de apoyo al campo Las palabras formales de inauguraci\u00f3n estuvieron a cargo de Passaglia, quien lanz\u00f3 un llamado al di\u00e1logo frente a los presentes. \u201cMientras la grieta discute ideolog\u00eda, nosotros discutimos productividad. Mientras la grieta habla de agrandar o achicar el Estado, nosotros lo hacemos funcionar\u201d, afirm\u00f3. Y ahond\u00f3 que el rol del campo como motor del desarrollo: \u201cAc\u00e1 no hay relato ni grieta: hay tecnolog\u00eda, innovaci\u00f3n y argentinos que trabajan todos los d\u00edas para producir. Les guste o no, la grieta es la vieja pol\u00edtica\u201d. En esa l\u00ednea, durante su intervenci\u00f3n, Cuattromo coincidi\u00f3 en que el pa\u00eds \u201cdebe superar algunas discusiones\u201d y destac\u00f3 el rol del financiamiento y de las pol\u00edticas p\u00fablicas para impulsar el desarrollo productivo. El titular del Banco Provincia sostuvo que la Argentina debe superar discusiones hist\u00f3ricas que enfrentan al campo con la industria o a la ciudad con la ruralidad. \u201cNo existe tal cosa como el campo contra la industria o la ciudad contra la ruralidad. Todo forma parte de una misma comunidad, de un mismo desaf\u00edo y de un mismo proyecto de pa\u00eds\u201d, afirm\u00f3. En ese sentido, remarc\u00f3 que el desarrollo productivo necesita una estrategia nacional que combine la iniciativa privada con el acompa\u00f1amiento del Estado. El cierre de los discursos estuvo a cargo de Iraeta, quien destac\u00f3 el cambio de enfoque del Gobierno nacional hacia el sector agropecuario y asegur\u00f3 que la pol\u00edtica oficial apunta a reducir la presi\u00f3n impositiva y ampliar las oportunidades de exportaci\u00f3n. El funcionario record\u00f3 las palabras del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando ratific\u00f3 que el Gobierno continuar\u00e1 con la baja de retenciones en la medida en que lo permita el equilibrio fiscal. \u201cYa lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo\u201d, afirm\u00f3. Fuente: Agencia DIB