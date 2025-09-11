jueves 11 de septiembre de 2025
11 de septiembre de 2025 - 13:17

Pablo Grillo, el fotoperiodista herido en una marcha de jubilados, fue trasladado a rehabilitación neurológica

El padre del joven informó que se encuentra estable y que los médicos evaluarán su evolución neurológica, “un proceso lento”.

El apoyo a Pablo Grillo en la marcha al Congreso del miércoles 10 de septiembre. (Instagram @justiciaporpablogrillo)

El fotoperiodista Pablo Grillo, que resultó gravemente herido en la cabeza en marzo pasado por una bomba de gas lacrimógeno durante una marcha de jubilados, fue trasladado al hospital de rehabilitación neurológica Manuel Rocca, donde continuará su recuperación. Así lo informó este viernes su padre, Fabián Grillo.

“Está en rehabilitación nuevamente, ya lo trasladaron ayer al Rocca y estamos expectantes con la evolución neurológica. Desde el punto de vista clínico está bien”, señaló Grillo en diálogo con Splendid AM 990, y destacó que la operación que le realizaron al fotógrafo en el hospital Ramos Mejía “salió bien”.

Proceso “lento”

El hombre precisó que los médicos indicaron que se debe esperar para “ver cómo evoluciona neurológicamente”, dado que se trata de “un proceso que es lento y lleva tiempo”.

A través de la cuenta de Instagram @justiciaporpablogrillo, la familia informó: “Este miércoles, en el transcurso de la mañana, trasladan a Pablo al hospital de rehabilitación neurológica M. Rocca para que continúe con su rehabilitación. Gracias de todo corazón por el apoyo”.

Reclamo de justicia

Semanas atrás, los familiares habían alertado que Pablo se encontraba “estable” en terapia intensiva, pero que su recuperación no avanzaba al ritmo esperado, lo que motivó una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Ramos Mejía, donde estuvo internado desde el momento de la agresión.

Fabián Grillo remarcó que, tras la represión que hirió a su hijo, la familia busca “mantener vivo el reclamo de justicia, ese es el rol que nos está tocando en esto”. (DIB)

