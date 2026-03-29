Olavarría: un temporal dejó casas inundadas y calles anegadas en la ciudad

Varios barrios de Olavarría se vieron anegados. NA

Un fuerte temporal pasó por la ciudad de Olavarría y dejó este domingo a la madrugada un escenario crítico, con casas inundadas y calles anegadas en el casco urbano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que otros distritos como Azul, Bolívar, Rauch y Saladillo, también padecieron la lluvia y caída de granizo.

Calles anegadas en Olavarría Los barrios de Olavarría más afectados fueron Villa Floresta, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno, afirmó Noticias Argentinas. En esas zonas, el sistema pluvial colapsó rápidamente debido a que las lluvias se desarrollaron en un corto período de tiempo, lo que provocó que el agua ingresara en los domicilios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agencia DIB (@agenciadib) Desde el municipio de Olavarría se resaltó la importancia de no circular para no entorpecer el escurrimiento del agua, advirtiendo que el tránsito podía "agravar los anegamientos y complicar las tareas de drenaje".

Por su parte, el SMN mantuvo a la provincia bajo alerta naranja y amarilla, categoría que define a los "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Embed El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes para el Área Metropolitana de Buenos Aires, La Plata y sectores de la provincia, con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.



Según el pronóstico, la inestabilidad se mantendrá durante varios… pic.twitter.com/CJ0XBzVypL — Agencia DIB (@AgenciaDib) March 29, 2026 En el AMBA El Servicio Meteorológico Nacional anticipó domingo a la mañana que en AMBA "será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual". Fuente Agencia DIB

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