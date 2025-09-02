Olavarría: el hospital municipal retomó la producción de medicamentos comprimidos, interrumpida en 2018

Producción de medicamentos en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” de Olavarría. Municipalidad de Olavarría

El Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos, ubicado en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” de Olavarría, retomó la producción de medicamentos comprimidos, interrumpida en 2018. “Se está produciendo ibuprofeno 400 miligramos comprimidos”, explicó el doctor Darío Fontana, quien se encuentra al frente del área de Farmacia.

El proceso de producción se realiza de manera íntegra en el sector de laboratorio del centro asistencial local. Únicamente se lo remite a la Universidad de San Luis, a la cátedra de farmacotecnia, para el control de calidad. Una vez que el lote retorna con el control de calidad aprobado, se inicia con el proceso de emblistado.

Estos medicamentos, informó el municipio, son destinados a abastecer la demanda y necesidades de todo el servicio público de salud, sea pacientes internados o ambulatorios. “Cubre todo el sistema de salud. Todo lo que es APS (Atención Primaria de la Salud), hospitales y el Hospital Municipal Doctor Héctor Cura”, enumeró Fontana. “En el Hospital Cura se la distribuye en monodosis, con la máquina que se adquirió este año, a los pacientes internados. Y también, pero en blíster de diez comprimidos, a los pacientes ambulatorios”, agregó.

El calendario de trabajo tiene programado continuar luego con comprimidos de paracetamol y diclofenac, de manera complementaria a los lotes de cremas, jarabes y soluciones. “Ya están las drogas y todos los envases correspondientes para la producción”, concluyó. (DIB) GML

