jueves 30 de abril de 2026
30 de abril de 2026 - 11:56

Oficializan el cronograma de pago de salarios para estatales bonaerenses

El Gobierno de Axel Kicillof confirmó la fecha de cobro de los trabajadores de la administración pública. Llega con una suba del 2,5%.

Por Agencia DIB
El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.&nbsp;

El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de los salarios de abril para los trabajadores estatales bonaerrenses, que llegará con la segunda parte del aumento acordado (2,5%) pero con una “complicación” a la hora del cobro ya que en el medio está el feriado por el Día del Trabajador.

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El cronograma oficial indica que sólo un sector cobrará esta semana, ya que por el feriado del viernes la mayoría lo hará a partir del lunes. Inclusive, los docentes bonaerenses cobrarán recién el viernes 8 de mayo.

Cabe recordar que el acuerdo salarial al que llegó la Provincia con los gremios contemplaba un aumento del 7,5% para el bimestre marzo-abril, con una suba del 5% en marzo que ya se abonó y otro 2,5% en abril, que se percibirá con estos nuevos salarios.

Cuál es el esquema de pago a estatales bonaerenses

- Jueves 30 de abril: Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda.

- Lunes 4 de mayo: ministerio de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

- Martes 5 de mayo: ministerio de Salud y Caja de Policía.

- Miércoles 6 de mayo: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de I. Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Río Recon. (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Astilleros Río Santiago, Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U), Poder Legislativo, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

- Jueves 7 de mayo: Poder Judicial.

- Viernes 8 de mayo: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.

Fuente: Agencia DIB

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