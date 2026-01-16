Balcarce: salía a robar con la tobillera electrónica y perdió el beneficio de la prisión domiciliaria

Un hombre de 39 años fue detenido en la localidad bonaerense de Balcarce por orden del Tribunal en lo Criminal N.º 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, luego de que se comprobara que violó de manera sistemática el arresto domiciliario con tobillera electrónica. El hombre está acusado de salir a robar en varias oportunidades, entre noviembre de 2025 y enero de este año. Incluso fue captado por cámaras de seguridad de una casa, y en las imágenes se lo ve con nitidez.