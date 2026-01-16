viernes 16 de enero de 2026
16 de enero de 2026 - 19:38

Balcarce: salía a robar con la tobillera electrónica y perdió el beneficio de la prisión domiciliaria

El sistema de monitoreo electrónico detectó reiteradas “salidas de rango” del perímetro autorizado, entre el 14 de noviembre de 2025 y el 8 de enero de 2026.

Diarios Bonaerenses
Por Ana Roche
Un hombre de 39 años fue detenido en la localidad bonaerense de Balcarce por orden del Tribunal en lo Criminal N.º 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, luego de que se comprobara que violó de manera sistemática el arresto domiciliario con tobillera electrónica. El hombre está acusado de salir a robar en varias oportunidades, entre noviembre de 2025 y enero de este año. Incluso fue captado por cámaras de seguridad de una casa, y en las imágenes se lo ve con nitidez.

El Ministerio Público Fiscal decidió anularle la prisión domiciliaria y el sujeto volvió a ser aprehendido. Los datos surgieron del sistema de monitoreo electrónico, que detectó reiteradas “salidas de rango” del perímetro autorizado entre el 14 de noviembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, incumpliendo las condiciones del arresto domiciliario.

El sospechoso quedó involucrado en numerosos hechos delictivos, en los que lo acusa de robo de cables y caños de bronce, herramientas de construcción, bicicletas, prendas de vestir, dinero en efectivo y calzado.

