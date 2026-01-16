Un micro chocó contra un auto que, al dar un trompo, atropelló a una mujer que limpiaba la vereda

El momento del impacto del colectivo contra el coche, que atropelló a una mujer.

Un evento vial trágico se volvió viral en las últimas horas por el impacto que generó el video que captaron las cámaras de seguridad de la zona: un colectivo dobló en una esquina, chocó de lleno contra un auto que dio un trompo y en el movimiento sin control atropelló a una trabajadora municipal que limpiaba la vereda. La mujer salió despedida y golpeó contra un árbol.

El hecho ocurrió en San Francisco S olano, Quilmes, en la intersección de las calles 839 y 897 cuando una unidad de la línea 257 impactó en un coche que cruzaba y lo hizo girar sobre el asfalto.

Un fortísimo choque en San Francisco Solano casi le costó la vida a una mujer barrendera que hacía su trabajo. El golpe es tremendo y de milagro está viva. #video #viral #choque pic.twitter.com/jHfLhlQAka — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) January 16, 2026 Las imágenes son impresionantes. La mujer fue asistida por personal del SAME y bomberos y trasladada al Hospital Isidro Iriarte. Sufrió fracturas y lesiones en piernas y caderas y quedó hospitalizada en grave estado, según iformtó el sitio Policiales Online.

En la zona del choque, personal policial tomó muestras y, en el marco de la investigación, busca determinar responsabilidades en el episodio.

