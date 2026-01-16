viernes 16 de enero de 2026
16 de enero de 2026 - 15:27

Un micro chocó contra un auto que, al dar un trompo, atropelló a una mujer que limpiaba la vereda

El impactante episodio vial quedó registrado en las imágenes de una cámara de seguridad de la zona. Ocurrió en San Francisco Solano, partido bonaerense de Quilmes.

Por Agencia DIB
El momento del impacto del colectivo contra el coche, que atropelló a una mujer.&nbsp;

El momento del impacto del colectivo contra el coche, que atropelló a una mujer. 

Un evento vial trágico se volvió viral en las últimas horas por el impacto que generó el video que captaron las cámaras de seguridad de la zona: un colectivo dobló en una esquina, chocó de lleno contra un auto que dio un trompo y en el movimiento sin control atropelló a una trabajadora municipal que limpiaba la vereda. La mujer salió despedida y golpeó contra un árbol.

Más noticias
Bastian Jerez, de 8 años, sufrió múltiples traumatismos en un grave evento vial en Pinamar. 

La salud de Bastian: el niño fue sometido a una cirugía de cierre abdominal y continúa internado
El homicidio agravado de Francés Viarnes, ocurrido en Florencio Varela, dio un giro decisivo en las últimas horas con la detención de tres personas. video

Ajuste de cuentas en Florencio Varela: tres detenidos por el crimen de Francés Viarnes

El hecho ocurrió en San Francisco S olano, Quilmes, en la intersección de las calles 839 y 897 cuando una unidad de la línea 257 impactó en un coche que cruzaba y lo hizo girar sobre el asfalto.

Embed

Las imágenes son impresionantes. La mujer fue asistida por personal del SAME y bomberos y trasladada al Hospital Isidro Iriarte. Sufrió fracturas y lesiones en piernas y caderas y quedó hospitalizada en grave estado, según iformtó el sitio Policiales Online.

En la zona del choque, personal policial tomó muestras y, en el marco de la investigación, busca determinar responsabilidades en el episodio.

Temas
Ver más

Ajuste de cuentas en Florencio Varela: tres detenidos por el crimen de Francés Viarnes

La salud de Bastian: el niño fue sometido a una cirugía de cierre abdominal y continúa internado

La joven de San Nicolás que recibió 20 puñaladas en Italia se recupera milagrosamente

Tragedia en Azul: se le cayó un poste de luz en la cabeza y lo mató

Denunció que su hija fue abusada y un policía lo contuvo: el abrazo en Arrecifes que se hizo viral

Cayó banda narco que "atendía" con una ventanilla blindada y pedía controlar mercadería y vuelto

Tragedia en Berisso: un hombre murió ahogado en cercanías de la Isla Paulino

Mar del Plata: robó un auto estacionado que estaba en marcha con una beba de tres meses en su interior

Cayó una banda que contrabandeaba autos de lujo y los alquilaba a artistas

Luján: reclaman la detención del policía que, alcoholizado, mató a una joven en una picada

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El lugar de la tragedia en Azul. (El Tiempo)

Tragedia en Azul: se le cayó un poste de luz en la cabeza y lo mató

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Kicillof propuso un aumento con retroactivo y habría acuerdo en la paritaria de empleados públicos

Kicillof propuso un aumento con retroactivo y habría acuerdo en la paritaria de empleados públicos

Por  Andrés Lavaselli