El padre de Bastian, la conductora del "UTV" y el dueño de la camioneta quedaron imputados

De acuerdo a los relatos de testigos y a las pruebas recabadas por la Policía Científica, el niño iba "a upa" en un vehículo con cuatro asientos, en el que viajaban cinco personas.

Ana Roche
Por Ana Roche
Maximiliano Jerez quedó imputado en la causa que investiga el accidente ocurrido en Pinamar. (Imagen de TV)&nbsp;

Maximiliano Jerez quedó imputado en la causa que investiga el accidente ocurrido en Pinamar. (Imagen de TV) 

Maximiliano Jerez, el padre de Bastian Jerez, quedó imputado en la causa que tiene como víctima al niño de 8 años que continúa internado en grave estado, internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

Bastian Jerez, de 8 años, sufrió múltiples traumatismos en un grave evento vial en Pinamar. 

La salud de Bastian: el niño fue sometido a una cirugía de cierre abdominal y continúa internado
Bastian fue trasladado a Mar del Plata en un helicóptero sanitario del Ministerio de Salud bonaerense. 

Accidente en Pinamar: Bastian fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

La acusación al padre del menor fue impulsada por la fiscalía, bajo el delito de lesiones culposas, ya que no habría respetado las medidas de seguridad. Según la declaración de testigos, Maximiliano Jerez llevaba al niño sentado sobre sus muslos, “a upa”, ya que el vehículo cuenta con cuatro asientos y había cinco personas a bordo.

Las pruebas de la Policía Científica permitieron corroborar lo descrito, y tal conducta implica que la inercia hizo que el pequeño chocara contra el volante. Además, se aclaró que el niño no tenía protección alguna, como un cinturón de seguridad, lo que hubiera reducido el impacto.

Tanto el conductor de la camioneta que estuvo involucrada en el impacto, Manuel Molinari, como la mujer que conducía el vehículo "UTV" ya están imputados por el mismo delito.

El evento vial

Bastian quedó internado el lunes alrededor de las 21, minutos después del evento vial entre una camioneta y dos vehículos "UTV" - en uno iba él con dos menores más, la conductora y su padre - en la zona de La Frontera, en la localidad de Pinamar.

Siniestro Bastian Pinamar

El jueves, tras mantenerse estable, pudo ser trasladado al hospital pediátrico de Mar del Plata. Por el impacto entre los rodados, el niño sufrió múltiples traumatismos en el cráneo y el torso, con grave compromiso hepático. Este viernes fue operado por tercera vez y continúa internado en estado grave y pronóstico reservado.

