La salud de Bastian: el niño fue sometido a una cirugía de cierre abdominal y continúa internado

Bastian Jerez , el niño de 8 años que sufrió un accidente días atrás en Pinamar , fue operado por tercera vez en el Hospital Provincial Materno Infantil 'Victorio Tetamanti' de Mar del Plata , donde lo sometieron a estudios de alta complejidad, le colocaron una válvula para controlar la presión intracraneal y, finalmente, le realizaron la intervención de cierre abdominal .

Bastian fue trasladado el jueves en un helicóptero sanitario, en un operativo coordinado por el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires . Ni bien ingresó al centro de salud especializado en pediatría, fue evaluado por especialistas para tener un enfoque completo de su estado de salud.

Según informaron desde el sanatorio, "la cirugía se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el hospital desde su ingreso. En la misma se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen ".

En el parte, difundido después del mediodía, indicaron: "Se encuentra con pronostico reservado , internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución".

Por su parte, desde la cartera sanitaria bonaerense a cargo de Nicolás Kreplak, los equipos de salud mental dependientes del ministerio se encuentran acompañando a la familia del paciente desde un primer momento. Inicialmente, en Pinamar, a través de la Red Provincial de Salud Mental en Incidente Crítico y luego por profesionales del propio hospital provincial y de la Región Sanitaria VIII.

El evento vial

Bastian quedó internado el lunes alrededor de las 21, minutos después del evento vial entre una camioneta y dos vehículos "UTV" - en uno iba él con dos menores más - en la zona de La Frontera, en la localidad de Pinamar. El jueves, tras mantenerse estable, pudo ser trasladado al hospital pediátrico de Mar del Plata. Por el impacto entre los rodados, el niño sufrió múltiples traumatismos en el cráneo y el torso, con grave compromiso hepático.

En el Hospital Municipal de Pinamar “Dr. Pepe Olaechea” fue sometido a una cirugía para contener una hemorragia intraabdominal y se le aplicó un packing quirúrgico hepático, procedimiento para controlar el sangrado interno. Con el correr de las horas, esa operación fue realizada una vez más.

