viernes 16 de enero de 2026
16 de enero de 2026 - 17:29

La red social X volvió a caerse a nivel global: ´¿qué pasó y cuáles son los perjuicios para los usuarios?

El fallo ocurrió cerca de las 11:45 de Argentina y se expandió a toda la región. La empresa no comunicó los motivos, pero habría sido un fallo interno.

Por Agencia DIB
La red X, otra vez en problemas.&nbsp;

Archivo DIB.

La red social X (ex Twitter) volvió a experimentar una caída global que inundó las pantallas de menajes viejos y de aletas que indicaban que “algo salió más” y pedía “intenta recargar”. Ocurrió sobre las 11:45 hora Argentina y luego se superó: ¿qué pasó esta vez?

balcarce: salia a robar con la tobillera electronica y perdio el beneficio de la prision domiciliaria

Balcarce: salía a robar con la tobillera electrónica y perdió el beneficio de la prisión domiciliaria
La gripe H3N2 llegó antes de lo esperado a los países del hemisferio norte, generando gran preocupación. 

La "súper gripe" H3N2 fue detectada en 8 provincias: cuidados, prevención y precauciones al viajar

De acuerdo con información confirmada por la plataforma Downdetector, los problemas comenzaron alrededor de las 11:00 horas (hora argentina) y se extendieron a distintos países, entre ellos Perú, Estados Unidos, México, Colombia y otros mercados de la región y del mundo.

Los reportes indican que las fallas impidieron el acceso normal a la plataforma, tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles. Muchos usuarios señalaron que no podían iniciar sesión, publicar contenidos ni actualizar su línea de tiempo. En otros casos, la red social cargaba de forma parcial o mostraba mensajes de error reiterados.

Uno de los avisos más frecuentes que apareció en pantalla fue: “Algo salió mal. Intenta recargar ”, lo que generó confusión y molestia entre quienes utilizan X como herramienta de información, comunicación o trabajo. Según la gráfica de Downdetector, el pico de incidencias se mantuvo elevado durante varios minutos, lo que sugiere que los problemas no se resolvieron de inmediato para todos los usuarios.

¿Qué pasó?

La empresa no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción. Sin embargo, este tipo de fallas suelen estar relacionadas con problemas técnicos internos, sobrecarga de servidores o actualizaciones del sistema que no se ejecutan correctamente. En plataformas con millones de usuarios activos, este tipo de incidentes puede generar interrupciones temporales, aunque de alto impacto.

La caída de X tiene consecuencias directas para sus usuarios, especialmente para quienes dependen de la red social para informarse en tiempo real, difundir noticias, realizar coberturas en vivo o comunicarse con audiencias amplias. También afecta a marcas, medios de comunicación y creadores de contenido que utilizan la plataforma como canal principal.

Fuente: Agencia DIB.

