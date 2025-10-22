De Barreda a Frankenstein: los estrenos en cines, Netflix, Amazon, Apple y Flow

Pantalla Total: todos los estrenos de la semana en cine y series

"Solo los monstruos juegan a ser Dios" y "Quise crear vida y solo cree muerte", son frases que se escuchan en la voz de este nuevo Víctor Frankenstein , personaje central de esta enésima versión del clásico de Mary Shilley, obra maestra de la literatura gótica del siglo XIX ahora de acuerdo a la magistral pluma cinematográfica de Guillermo del Toro.

Quizás esté de más recordar que el cineasta mexicano fue autor de obras como “El laberinto del fauno” o “La forma del agua”, piezas de género tan singulares como aquella primera casi desconocida, “Cronos”, de 1992, su ópera prima protagonizada por el argentino Federico Luppi.

Del Toro resucita Frankenstein con una mezcla hipnótica de belleza y brutalidad: un gótico elegante, sangriento y emocional donde el monstruo (magnífico Jacob Elordi) encarna la soledad y el deseo de ser amado más que el terror. El director convierte el mito en un duelo íntimo entre creador y criatura, filmado con una estética que quema los ojos y un corazón que late en la oscuridad. A veces se pasa de teatral , pero su furia visual y su melancolía roban el aliento del espectador.

No es una película de sustos sino un drama existencial con alma de tragedia, ideal para compartir con alguien con quien después se pueda debatir sobre culpa, creación y monstruos interiores. Tiene escenas intensas, no aptas para espectadores sensibles, pero vale la pena quedarse hasta los títulos finales: cada plano, cada acorde, cada sombra lleva la huella inconfundible de un verdadero autor.

La curiosidad es que las primeras dos semanas se verá en salas y la tercera ya por Netflix.

En síntesis: nueva versión de un clásico, fuerza visual avasalladora, para ver sí o sí.

"Hedda"

(idem, /2025, estreno el 23 por Amazon)

La nueva apuesta de Amazon dirigida por la neoyorquina Nia DaCosta, reinterpreta el clásico de Henrik Ibsen trasladándolo a la Inglaterra de los años cincuenta. La historia gira en torno a Hedda Gabler, una mujer atrapada en un matrimonio sin brillo y en una sociedad que asfixia sus ambiciones. Todo se desencadena durante una fiesta en la que los secretos, las pasiones y las viejas heridas salen a la superficie. Con una puesta elegante y atmósfera cargada de deseo y frustración, la serie intentara transformar el drama teatral en un retrato psicológico intenso sobre el poder, la manipulación y la imposibilidad de escapar del propio destino.

El papel principal está a cargo de Tessa Thompson, cuya interpretación será clave en la combinación de la sofisticación de la época con una rebeldía muy contemporánea. La acompañan Nikki Amuka-Bird y John Heffernan, en un elenco que busca equilibrar la tensión entre la cortesía y la tragedia. Parte del rodaje se realizó en mansiones victorianas de las afueras de Londres, donde el equipo debió reconstruir interiores con mobiliario y luces de época, algo que —según contó DaCosta— “ayudó a los actores a habitar la represión de sus personajes”.

Durante la filmación, Thompson confesó que reinterpretar a Hedda fue “como bailar sobre una cuerda floja entre el deseo y la culpa”, una frase que resume bien el espíritu de esta versión.

En síntesis: deseo, encierro, manipulación, ambición, tragedia.

"Una casa de dinamita"

(A House of Dynamite, EE.UU., 2025, el 24/10 por Netflix)

El nuevo film de la veterana Kathryn Bigelow, que llega a Netflix dos semanas después de su estreno en cines, es un thriller político que no solo busca entretener, sino también invitar a la reflexión sobre los riesgos del armamento nuclear y las decisiones que determinan el destino de millones. Con la mano firme de la cineasta, un elenco destacado y una narrativa tensa, expone una advertencia sobre la delgada línea entre la paz y la aniquilación. Ideal para quienes buscan una experiencia cinematográfica que combine emoción y reflexión en igual medida.

El elenco, encabezado por Idris Elba y Rebecca Ferguson, propone interpretaciones contenidas pero poderosas, reflejando la angustia y la responsabilidad de sus personajes en momentos de crisis. Un guión que se vislumbra evita el sensacionalismo y se centra en las decisiones humanas, mostrando cómo la política, la burocracia y la moralidad se entrelazan en situaciones límite.

En síntesis: Tensión al filo de guerra nuclear

"La vida soñada del señor Kim"

(25/10 por Netflix)

Se trata de una producción surcoreana disponible en Netflix que mezcla humor, ternura y melancolía en partes iguales. Narra la historia de Kim, un hombre común que, tras una vida dedicada al trabajo y las rutinas, se ve obligado a replantearse qué significa realmente vivir. Entre recuerdos, sueños y una inesperada amistad, el relato va tejiendo un retrato sensible sobre la soledad moderna y la búsqueda de sentido en un mundo que corre demasiado rápido. El protagonista —interpretado con una calidez y una precisión admirables por un actor que logra emocionar sin caer en el exceso— sostiene la historia con una naturalidad que convierte lo cotidiano en algo casi poético.

Sin necesidad de grandes giros ni efectos, la serie (o película, según la versión que se vea) seduce por su mirada honesta y su ritmo calmo, que invita a frenar y mirar hacia adentro. Tiene algo de fábula urbana y algo de retrato social, pero sobre todo una humanidad que traspasa la pantalla. Puede parecer lenta a quienes buscan acción, pero quienes se dejen llevar por su tono reflexivo encontrarán una pequeña joya sobre el valor de lo simple y el coraje de reinventarse cuando la vida parece haber pasado de largo.

En síntesis: Humanidad, ternura, humor, reflexión, vida, esperanza

" Barreda, el odontólogo femicida"

(Argentina/2025, en cartel por Flow)

Flow sumó a su catálogo un testimonial que inevitablemente despierta debate. Este trabajo, dirigido por Lucas Jinkis, que llega con el formato de dos episodios producido por Zeppelin Studios, apuesta a una mezcla de minima dramatización con ayuda de IA, entrevistas y recortes de su tiempo, del hecho sangriento ocurrido en la ciudad de La Plata a principios de la década del 90. La combinación incluye no solo testimonios de periodistas especializados como Mariana Carbajal, Mauro Szeta y Rodolfo Palacios (autor del libro "Conchita", inspirado en Ricardo Barreda), sino también voces de peritos, jueces, policías y allegados al caso.

La puesta en escena no se limita a reconstruir hechos: introduce recursos de inteligencia artificial para recrear imágenes y enriquecer el relato, que pocas producciones locales habían utilizado hasta ahora en true crime.

Un estreno que, más allá de la morbosidad del hecho en sí y sin demasiadas vueltas de tuerca, pone sobre la mesa un tema que todos los días parece tomar nuevo impulso

En síntesis: crónica policial y criminal, femicidio, memoria.

"El elixir de la inmortalidad"

("The Elixir", Indonesia/2025, estreno 23/10 por Netflix)

La trama fusiona elementos de terror y thriller en un relato que explora las consecuencias de la búsqueda de la inmortalidad. La historia sigue a una familia disfuncional que dirige un negocio de hierbas medicinales. El patriarca familiar, en un intento por innovar, crea un compuesto que promete otorgar la inmortalidad. Sin embargo, este elixir desencadena un brote zombi, sumergiendo a la familia en una lucha por sobrevivir mientras enfrentan las consecuencias de sus acciones.

La serie se destaca por su atmósfera tensa y el enfoque en los dilemas éticos y existenciales que surgen al jugar con la vida y la muerte. Aunque la trama ofrece momentos intrigantes, algunos publicaciones señalan que la narrativa podría profundizar más en el desarrollo de personajes y en la exploración de los temas filosóficos que plantea. En cuanto a la dirección, se aprecia un esfuerzo por crear una atmósfera envolvente, aunque algunos aspectos podrían beneficiarse de una mayor cohesión.

Sus figuras centrales, Mikha Tambayong, Eva Celia Latjuba, Donny Damara, Marthino Lio y Dimas Anggara, ofrecen interpretaciones sólidas que aportan profundidad a sus personajes.

En síntesis: Inmortalidad, zombies, familia y ética.

"Lazarus"

(estreno 23/10, por Amazon)

La nueva miniserie en seis episodios presenta a Sam Claflin como Joel “Laz” Lazarus, un psicólogo forense que vuelve a su ciudad natal tras el aparente suicidio de su padre (Bill Nighy). El regreso destapa viejos secretos familiares y la sospecha de que aquel pasado que creía enterrado sigue vivo, como el asesinato de su hermana 25 años atrás.

Con su habitual mezcla de misterio, tensión emocional y un leve componente sobrenatural, el autor de novelas de misterio y suspenso Harlan Coben se propone construir un thriller psicológico donde la verdad se vuelve tan inestable como la memoria.

Sí bien no se basa en ningún relato ya escrito, la serie fue ideada especialmente para la plataforma, lo que le dio a Coben libertad total. Rodada en el Reino Unido, combina atmósferas sombrías con una puesta de alto nivel, y ya se anticipa que el final del primer episodio tendrá un giro tan sorpresivo como perturbador. La dupla Claflin–Nighy promete darle densidad y carisma a una historia que, más que resolver un crimen, desentierra culpas.

En síntesis : Memoria, culpa, familia, redención, misterio.

"El misterio de Cementery Road"

("Down Cemetery Road", Gran Bretaña/2025, AppleTV, estreno 29/10)

Primera temporada -de 8 capítulos, los dos primeros el mismo día- de la nueva serie, que comienza con una explosión en un suburbio de Oxford y la misteriosa desaparición de una niña. A partir de ese hecho, Sarah Trafford (Ruth Wilson) se ve envuelta en una investigación junto a la detective Zoë Boehm (la veterana Emma Thompson). Lo que parece un accidente doméstico se transforma en un laberinto de secretos, identidades falsas y culpas enterradas. La serie combina el suspenso policial con una mirada emocional sobre la pérdida y la memoria, En búsqueda de un tono entre lo íntimo y lo inquietante.

En el detrás de escena, destaca la química entre Wilson y Thompson, que aportan ironía y profundidad a sus personajes. Parte del atractivo también está en los paisajes de Oxford, filmados con un realismo que vuelve amenazante lo cotidiano. Thompson participa además como productora, marcando una fuerte impronta femenina en el relato

La propuesta tiene el sello del escritor Mick Herron, creador de "Slow Horses", y busca repetir su mezcla de intriga, humor oscuro y crítica al poder.

En síntesis: misterio, identidad, culpa, redención.

También se estrenan en salas de cine

"A pesar de ti"

("Regretting You", EE.UU./2025)

Cuenta la historia de Morgan y su hija Clara, dos mujeres separadas por el resentimiento y un secreto que amenaza con destruir lo poco que las une. Dirigida por Nick Cassavetes y protagonizada por Hilary Swank y Madison Iseman, la película combina drama familiar y redención con un tono emocional directo y sin concesiones.

En síntesis: culpa, perdón, reencuentro.

"Los renacidos"

(Argentina-España-Chile/2025)

Dirigida por Santiago Esteves y protagonizada por Marco Antonio Caponi, Pedro Fontaine y Óscar de la Fuente, narra la historia de dos hermanos enfrentados por un oscuro negocio: fingir la muerte de personas que buscan huir y empezar de nuevo. Cuando una operación sale mal, el pacto entre ellos se resquebraja y la violencia del entorno los obliga a enfrentarse no solo al peligro, sino también a su propia historia familiar. Con ritmo sostenido y una tensión constante, la película explora los límites entre la culpa, la supervivencia y la necesidad de redimirse.

En síntesis: Lealtad, engaño, destino.

"Cuando el cielo se equivoca"

("Good Fortune", EE.UU./2025)

Sigue a Arj (Aziz Ansari), un trabajador de la economía gig ( una especie de monotributistas de amplio rango y ingresos flacos) cuya vida cambia cuando Gabriel, un ángel torpe (Keanu Reeves), lo intercambia con un millonario, obligándolo a enfrentar lo que realmente importa en la vida. Dirigida y protagonizada por Ansari, la película combina comedia con crítica social sobre la desigualdad, mientras el protagonista aprende lecciones sobre dinero, ambición y empatía.

En síntesis: Desigualdad, destino, redención.

"El padre del año"

("Goodrich", EE.UU./2025)

Es una comedia dramática dirigida por Hallie Meyers-Shyer y protagonizada por Michael Keaton y Mila Kunis. La historia sigue a Andy Goodrich, un vendedor de arte en Los Ángeles cuya vida pega un giro inesperado cuando su esposa entra en rehabilitación, dejándolo a cargo de sus gemelos de nueve años. Sin experiencia en la paternidad, Andy recurre a su hija mayor, Grace (Kunis), para que lo ayude a adaptarse a su nueva realidad.

La película explora temas de redención, familia y crecimiento personal con un tono emotivo y humorístico.

En síntesis: Paternidad, transformación, conexión.

"Chainsaw Man La Película: El Arco de Reze"

("Gekijban Chensman -Debiru Bureib: Reze-hen", Japón/2025)

Es un animé dirigido por Ryu Nakayama, basado en el manga de Tatsuki Fujimoto. La historia sigue a Denji, un joven que, tras ser traicionado y asesinado por la Yakuza, se fusiona con su demonio mascota, Pochita, y renace como el híbrido humano-demonio conocido como Chainsaw Man. Ahora, como cazador de demonios al servicio del gobierno, Denji enfrenta amenazas sobrenaturales mientras busca una vida mejor.

La serie destaca por su mezcla de acción intensa, humor negro y momentos emocionales profundos, ofreciendo una experiencia única en el género.

En síntesis: Caos, sacrificio, redención.

"Good Boy"

(EE.UU./2025)

La propuesta de Ben Leonberg sigue a Todd (Shane Jensen), quien se muda con su perro Indy a la vieja casa familiar tras la muerte del abuelo. Pronto, el animal percibe presencias que su dueño no ve, y lo que parecía un refugio se convierte en un escenario donde la enfermedad y lo sobrenatural se mezclan, obligando a la mascota a protegerlo de lo invisible.

El cineasta perfila un terror íntimo y original: una historia contada casi desde el instinto animal. Y si Coraje, el perro cobarde la viera, seguro ladraría… de pura envidia.

En síntesis: Lealtad, miedo, redención.

Más estrenos musicales

También esta semana llegarán a un puñado de salas las propuestas musicales

"Depeche Moode: M" y "Bruce Springsteen: Música de ninguna parte" y también la animación surcoreana "Súper Wings: Máxima velocidad", que recuerda demasiado a la estadounidense "Cars".