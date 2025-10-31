Tres Arroyos: una jornada de campo para conocer el futuro de la ganadería

“Tecnologías y manejo para una nueva ganadería ”. Ese es el slogan con el que el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina ( IPCVA ) propone una nueva Jornada a Campo el miércoles 26 de noviembre en el Establecimiento “La María Luisa”, ubicado a 28 kilómetros de Tres Arroyos , sobre Ruta 73, entre la Ruta 228 y San Francisco de Bellocq.

La jornada, que contará con la participación especial del INTA , incluirá disertaciones técnicas y una visita al establecimiento con dos “paradas” o salidas a campo: “Tecnología e innovación en pasturas en Tres Arroyos y la región”, y “Prácticas y decisiones para una estrategia de manejo eficiente del rodeo de cría en la región”.

La apertura del encuentro estará a cargo del propietario del establecimiento, Fernando Briones, la Ing. Agr. Natalia Carrasco (Directora de la Chacra Experimental Integrada Barrow – INTA ) y Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA .

Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados , por lo que se solicita realizar una inscripción previa en www.ipcva.com.ar. Importante: No se suspende por lluvia.

Para más información: (+54 11) 4415-8189 / [email protected] / www.ipcva.com.ar

Y para inscribirse a tiempo, hay que ingresar a https://www.cita.com.ar/invitacion_jornada.html

El cronograma de actividades

08:30: Acreditación

09.30: Presentación de la Jornada a cargo de Fernando Briones (Propietario del establecimiento); la ingeniera agrónoma Natalia Carrasco (Directora de la Chacra Experimental Integrada Barrow INTA) y Georges Breitschmitt (Presidente del IPCVA).

10.00: Presentación del establecimiento a cargo de Fernando Briones

10.30: Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea. Disertación a cargo del ingeniero agrónomo Adrian Bifaretti (Jefe Departamento de Promoción Interna del IPCVA) y el doctor Gerardo Leotta (del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas)

11.10: Trazabilidad individual electrónica bovina y Tipificación de carne, Proyecto Traza: con el médico veterinario Silvio D. Marchetti (Dirección Nacional de Producción Ganadera. Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca).

11.45: Potenciando la ganadería. Los sistemas mixtos. Con el ingeniero agrónomo (INTA)

12.15: Ventajas de la IAFT. Qué consideraciones tener en cuenta para que sea exitosa. A cargo del biólogo Luis Ferre (Chacra Experimental de Barrow, MDA-INTA)

14.00 a 16.00: Visita al establecimiento. Parada 1: Tecnología e Innovación en Pasturas en Tres Arroyos y la región, con el ingeniero agrónomo José Massigoge (Chacra Experimental de Barrow, MDA-INTA), y el ingeniero agrónomo Marcos Yanniccari (Investigador Independiente CONICET. Especialista en malezas). Parada 2: Prácticas y Decisiones para una estrategia de manejo eficiente del Rodeo de Cría en la región (con el médico veterinario Emiliano Zapico)