De triciclos a muñecos: reducen los aranceles para la importación de juguetes

En medio de una crisis en el consumo minorista que se reflejó en una contracción del 5,2% en las ventas para el último Día del Niño, el Gobierno nacional estableció la reducción de los aranceles para la importación de juguetes de 35% a 20% con el objetivo de “aumentar la oferta local y reducir los precios para los consumidores”.

Así lo dispuso este viernes la Secretaría de Comercio e Industria a través del Decreto 781/2025 publicado en el Boletín Oficial y argumentó que la normativa antes vigente “limita y afecta la capacidad de acceso de los consumidores, especialmente en épocas de alta demanda estacional” , como el Día del Niño (agosto) y Navidad (diciembre).

La medida alcanza la importación de 14 categorías de juguetes que tributaban al 35% . De esta manera, el porcentaje establecido queda alineado con el resto de los países del Mercosur . Algunos ejemplos de juguetes cuyo arancel se reduce son triciclos, patinetas, juguetes con ruedas, muñecas y muñecos, coches para muñecas y muñecos, y rompecabezas.

El impuesto del 35% se estableció hace 13 años y, según el Gobierno, fue de manera “arbitraria con fines recaudatorios y de protección de la industria local, lo que desalentó las importaciones y redujo la competencia y las inversiones, aumentando precios y empeorando la calidad de los productos ofrecidos en el mercado”.

Los precios de los juguetes

“En una comparativa regional, se observa que la Argentina es el país con los juguetes más caros. Por ejemplo, el mismo modelo de muñeco transformable de una franquicia internacional cuesta $60.000 en la Argentina, mientras que el precio de ese mismo juguete en Colombia es de cerca de $40.000 (33% más barato), en Brasil y Chile, $20.000 (67% más barato) y en México, $15.000 (75% más barato)”, indicó la Secretaría de Comercio e Industria.

Otro ejemplo es el de patines infantiles de franquicias locales. Mientras que en la Argentina cuestan $87.000, “en Brasil, Chile y Colombia se consiguen por valores cercanos a los $50.000 (42,5% más baratos)”.

Por otro lado, el decreto actualiza la Lista Nacional de Excepciones al arancel del Mercosur, en la que ahora se incluyen las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y de tensión máxima de hasta 2500 V por módulo, con un arancel de importación del 0%.

La industria juguetera está compuesta por alrededor de 180 establecimientos productivos que generan 8000 empleos directos e indirectos. El sector acumula dos años de caída en las ventas y desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) vienen alertando por un aumento en las importaciones de juguetes de “calidad dudosa”. (DIB)