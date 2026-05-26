Caos en Avellaneda por el sándwich de matambre a la pizza más grande del mundo

El momento en que parte del público salta las vallas y toma partes del sándwich antes de que la organización las repartiera.

Una parrilla de Avellaneda , en medio de los festejos por el 25 de Mayo , quería entrar en los Guinnes con el sándwich de matambre a la pizza más grande del mundo . Pero el deseo quedó trunco cuando cientos de personas derribaron las vallas de seguridad y avanzaron sobre las mesas para llevarse las porciones antes de que la organización iniciara la entrega oficial.

Una parrilla de Avellaneda, en medio de los festejos por el 25 de Mayo, quería entrar en los Guinnes con el sándwich de matambre a la pizza más grande del mundo. Pero el deseo quedó trunco cuando cientos de personas derribaron las vallas de seguridad y avanzaron sobre las… pic.twitter.com/acHC7Vv14s

Todo había sido organizado por la tradicional Parrilla El Tano , que además de la fecha patria cumplía 25 años de historia , con la participación de vecinos y la presencia del intendente Jorge Ferraresi , quien promocionó el evento en su cuenta de X.

El horario de la convocatoria era a las 11 de la mañana . La propuesta prometía un sándwich de matambre a la pizza de 750 metros, que uniría el local gastronómico ubicado sobre la avenida Mitre al 5735 con el Parque Domínico . Desde hacía semanas, la iniciativa había sido promocionada en redes sociales y despertó una gran expectativa.

Largas demoras

Varios asistentes denunciaron en redes sociales largas demoras en la preparación. Al parecer la actividad comenzó mucho más tarde de lo previsto y durante horas el público esperó sin recibir explicaciones claras.

“Recién a la 1 empezaron a cortar el pan”, escribió una usuaria en X. Otra persona aseguró que esperó hasta las 16 y que para ese momento los parrilleros todavía seguían trabajando sobre la preparación.

"En síntesis fue un sándwich de exposición que se podía ver desde las 11hs hasta las 18hs, donde te invitaron para que solo lo mires y te canses de esperar", explicaba una usuaria en Instagram.

Con el correr de las horas, la tensión aumentó. Finalmente, el hambre pudo más y decenas de vecinos que habían acudido al evento derribaron las vallas y se abalanzaron entre empujones y corridas sobre el sándwich, que había sido cortado en porciones individuales. Algunos llegaron a tomar una o varias porciones. Otros, los que no actuaron con suficiente rapidez o directamente prefirieron esperar a la organización del evento, volvieron a sus casas con las manos vacías.

El comunicado de la parrilla

Después del episodio, desde Parrilla El Tano publicaron un mensaje en redes sociales para agradecer a la gente que “fue parte de este evento histórico”, aunque lamentaron lo ocurrido cuando las cosas se salieron de control.

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“Queremos agradecer de corazón a todas las personas que fueron parte de este evento histórico. Ver a miles de personas acompañando y disfrutando juntos fue realmente un sueño para nosotros”, comienza el texto que aparece en sus historias de Instagram.

Continúan celebrando que “durante casi toda la jornada se vivió un clima increíble, con familias, amigos y muchísima gente apoyando con respeto y buena energía”.

“Pero”, lamentaron, “también queremos ser sinceros con algo que nos dejó un sabor amargo al final del evento. En el último momento, muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada. Incluso se llevaron cosas que formaban parte de la organización”.

“Entendemos la emoción y la cantidad de gente que había, pero detrás de este evento hubo meses de trabajo, esfuerzo y muchísimas personas dejando todo para que salga bien. Que terminara así realmente quedó feo y fue una falta de respeto para quienes estaban trabajando y también para la gente que esperaba tranquila”, destacaron.

“Más allá de eso, nos quedamos con todo lo lindo que se vivió durante el día y agradecemos a la enorme cantidad de personas que sí acompañaron con respeto”, cerraron desde El Tano.

Fuente: Agencia DIB